甲减患者终身服药会伤身吗?

若甲减不是因碘缺乏所致，服用碘补充剂就无益处，也不应服用。有些甲减患者服用过多碘会导致发病或加重病情。

（文接上期）

在门诊经常遇到甲状腺功能减退症（简称“甲减”）的患者问我：“甲减”须要终身治疗吗？长期吃药是否安全？”

其中有一部分的患者原先是接受甲状腺功能亢进症（简称“甲亢”）的治疗，如放射性碘治疗、甲状腺切除手术，并摆脱了甲亢困扰，缓解或消除各种因甲亢引起的不良并发症，但多数我所见到的这类患者也因此出现甲减，须终身服甲状腺激素来替代和复制正常甲状腺的功能。

一般上，甲状腺激素会在两种情况下使用：

●替代疗法：当人们患上甲减时，甲状腺体无法产生足够甲状腺激素来满足身体需求。口服甲状腺激素会替代原来甲状腺应有的功能。

●抑制疗法：主要用在甲状腺癌病患。在甲状腺切除术后，通过甲状腺激素抑制甲状腺组织，如增生细胞或残存的分化癌细胞进一步增长，帮助防止癌症复发。

甲状腺激素治疗的安全性

多数患有甲减的人采用人工合成的长效甲状腺激素——左旋甲状腺素（Levothyroxine）作为替代治疗法。只要在医生指导下合理使用，左旋甲状腺素是非常安全的。这包括在孕期、哺乳期及备孕期使用，不存在依赖性或成瘾性。

左旋甲状腺素是透过口服吸收，以替代身体缺少的甲状腺激素。它的主要功能是补充身体所缺的甲状腺素。

年轻健康但有明显甲减症状的人，一般可立刻使用全剂量的甲状腺激素替代疗法。年长和患有心脏疾病的人则可在初期采用小剂量甲状腺激素降低相关风险，再逐渐增加剂量让心脏适应新陈代谢加速的现象。

怀有身孕的甲减患者须提高左旋甲状腺素的使用剂量，以确保宝宝在孕早期能从母体获得足够的甲状腺激素。（iStock图片）

小剂量的替代疗法对甲减轻微的人是足够的，但患中枢性甲减的人则需要高于平均水平的剂量。当甲减患者确定怀孕后，须提高左旋甲状腺素的使用剂量，以确保宝宝在孕早期能从母体获得足够的甲状腺激素，促进胎儿生长所需。

若使用正确剂量，左旋甲状腺素通常不会引起副作用。若不慎长期服用过量的左旋甲状腺素则可能引起心律失常、头痛、失眠、出汗、腹泻、呕吐、体重减轻等类似甲亢的症状，必要时须停药，直至不良反应消失后再从更小的剂量开始。

作为抑制疗法，甲状腺癌症患者则须服用较大剂量的左旋甲状腺素。这有可能增加患骨质疏松的风险，尤其是更年期妇女。所以甲状腺癌症患者应多运动，适度晒太阳，多摄取富含钙质的食物，如低脂奶制品、绿色蔬菜、多脂鱼等。

服用左旋甲状腺素的最佳时间

左旋甲状腺素有较长的半衰期（half-life，指的是药物从体内消除一半所需的时间），大约是七天，而一天仅需在同一时间服用一次便能达到稳定的血药浓度。

食物会影响甲状腺激素的吸收，所以服用左旋甲状腺素的最佳时间是在清晨空腹时。服用后应等30到60分钟才进食或服用其他药物。

如果无法在清晨空腹情况下服用左旋甲状腺素，患者可在睡前，如吃晚饭后至少间隔四个小时才服用。不过这不是常规推荐，因为一般服用左旋甲状腺素的五到六个小时后会达到血药浓度高峰，如果患者选择晚上服用，药效会在凌晨两到三点左右达到高峰，患者的心脏可能会加速而影响睡眠。

避免与其他药物相互作用

若人们在服用左旋甲状腺激素时，也服用避孕药、激素相关药物、抗癫痫药物（anti-epileptic）或抑郁症治疗药物，就可能要调整左旋甲状腺激素的服用剂量。

医生一般建议在服用甲状腺激素时，避免同时服用钙补充剂、含钙的抗酸剂、铁质补充剂或含铁的复合维生素，大豆制品，某些制酸剂及胃药，以降低对甲状腺激素吸收的干扰。若要服用以上提到的任何一种补充剂或制品，应与甲状腺激素的服用时间前后至少间隔四小时。

服用甲状腺激素时，要避免同时服用富含钙质的大豆制品，以降低对甲状腺激素吸收的干扰。（档案照）

另外，一些含有生物素（biotin）成分的头发和指甲口服补充剂会干扰甲状腺激素的测量，但不影响人体内的甲状腺激素水平。因此，接受甲状腺功能检测前，应停止服用含有生物素的任何制剂至少一周，以便能准确反映真实的甲状腺状况。

总之，如果患者得接受医生所开的甲状腺激素处方，一定要同时告知医生自己正在服用的所有其他药物和保健补充剂，让医生调整相关的药物剂量和提供适当建议。

饮食均衡不必服用碘补充剂

尽管关于甲减饮食的说法比比皆是，但没有科学证据表明吃或避免某些食物会改善甲减状况。不过，充足的膳食碘对正常的甲状腺功能至关重要。

多数发达国家如美国和新加坡等，食盐和食品中的碘添加剂几乎消除了碘缺乏所引起的甲减。只要维持均衡饮食，人们就不必服用碘补充剂。

有替代疗法专家建议使用碘含量较高的碘片或海带补充剂治疗甲减。然而，若甲减不是因碘缺乏所致，服用碘补充剂就无益处，也不应服用。有些甲减患者服用过多碘会导致发病或加重病情。另一方面， 碘过多也会导致一些人患上甲亢。

最后要提醒，甲状腺激素治疗可能是终身的， 患者千万别因为服用甲状腺激素感觉病情好转就擅自减量或停药。维持定期的血液检测有助确保激素水平处于正常合理的范围， 降低过度治疗或治疗不足的风险。（二之二）