找出症结改掉坏习惯 让孩童一夜好眠

孩子晚上会磨牙、打鼾或尿床？其实儿童和青少年也和成人一样面对睡眠问题。除了针对个别问题寻求适当治疗外，医生建议学龄儿童严格遵守入睡时间，避免睡前使用手机、平板电脑等，保持充足睡眠。

睡眠障碍不仅是成年人会面对的问题，也可能发生在儿童身上。主要表现在：夜间磨牙（sleep bruxism）、打鼾、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（obstructive sleep apnea，简称OSA)，以及尿床等。

逾八成特需孩童或有睡眠障碍

研究显示，睡眠问题在儿童和青少年中非常普遍，患病率可介于25%到40%不等。康威医疗集团旗下SBCC儿科诊所（哮喘、肺、睡眠、过敏和儿科中心）儿科专科高级顾问医生邓宝莲说，这些睡眠问题在特需孩童群体中更为普遍，如患有注意力缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，简称ADHD）及唐氏综合征的孩童，有超过80%可能患有睡眠障碍。

此外，国人的肥胖率一直上升，尤其是18岁以下的小学、中学和大学先修班（pre-university）体重超标的学生从2017年的13％，上升到2021年的16%。这个上升趋势也很可能促使儿童阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的患病率增加。

打鼾影响孩子下颌发育

安微尼亚山医院Nobel耳鼻咽喉中心高级耳鼻咽喉专科医生洪慧琪说，在行医过程中，最常见的睡眠障碍是儿童打鼾和阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。打鼾和阻塞性睡眠呼吸暂停综合征是影响全球15%至50%成年人的常见疾病。这些情况也会影响儿童。

洪慧琪医生解释：“打鼾是由于喉咙组织振动所导致，这可能是部分气道受阻的症状。部分阻塞情况可导致气道完全闭塞，引起阻塞性呼吸暂停综合征。当上呼吸道受阻，大脑、心脏和重要器官的供氧会暂时减少，长期如此会导致其他并发症如心脏病和中风。”

孩子在睡前至少一小时内，应避免使用电子设备。（档案照）

此外，打鼾有时伴随着用口呼吸的现象。随着孩子下颌的发育，长时间的用口呼吸可能导致牙齿咬合不正的情况 ，如在口腔闭合时发生上牙与下牙无咬合接触的开合（open bite）问题。

洪慧琪医生认为，除了针对个别问题寻求适当治疗外，要减少儿童的睡眠障碍问题，首先应该确保学龄儿童遵守严格的入睡时间。她建议孩子在睡前至少一小时内避免使用手机、平板电脑等电子设备，同时尽量维持至少9小时的日常睡眠时间。此外，儿童的卧室应保持幽暗凉爽，有助于营造适合入眠的环境。

找出夜间磨牙的原因

儿童入眠时有夜间磨牙的情况，是由多种因素造成的。邓宝莲医生举例，压力大、情绪焦虑、基因因素、睡眠时间不规律，面对阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，以及与生活习惯相关的因素如喝含咖啡因的饮料，服用某些药物如抗抑郁药物等，都与夜间磨牙的高发病率有关。

孩童压力大和情绪焦虑等因素，与夜间磨牙的高发病率有关。（档案照）

在许多情况下，当夜间磨牙症状属轻微或不常见，可能不需要医疗干预。邓宝莲医生说，若患者的情况涉及情绪心理层面，识别和减少压力及焦虑的诱因会有所帮助。此外，做些帮助放松的运动，听音乐，睡前洗热水澡，避免喝含咖啡因饮料，都有助于减少夜间磨牙。

与此同时，按摩头部和颈部可帮助缓解紧绷的肌肉。热敷或冷敷可以减轻因磨牙引起的下巴和颈部疼痛，而特定的口腔运动也可能改善下颌的肌肉活动和减轻疼痛。

尿床多随年龄增长消失

每个孩童成长发育的速度各不相同，而不同孩童膀胱控制的生理层面，以及停止尿床的年龄也不一样。

每个孩童成长发育的速度各不相同，停止尿床的年龄也不一样。（iStock图片）

邓宝莲医生说，除了年龄外，以下其他因素也会影响孩童尿床：

●有尿床的家族史；

●膀胱小；

●睡眠沉；

●面对压力和焦虑情绪；

●有潜在身体状况，如慢性便秘、尿道感染、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、注意力缺陷多动障碍，或身体分泌出抗利尿激素（ADH）影响尿液产量，抑或有糖尿病或肾病。

多数孩子的尿床状况会随着年龄增长而消失，或针对潜在身体状况接受治疗后便会好转。若孩童尿床现象需要治疗，可咨询医生及考虑以下方法：

●尿湿感应警报器（moisture alarm）：使用电池操作的感应警报器会连接到孩子睡衣或床褥上的防潮垫。一旦感应到有尿床现象，警报器便会响起，把孩子叫醒去如厕。这通常需要约16周才能达到不再尿床的情况，对许多复发率低的孩童有效。

●药物治疗：使用口服去氨加压素（desmopressin）药物，有助于减少夜尿，并可在短时间内停止尿床。