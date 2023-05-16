撕掉负面标签　正视职场焦虑症

一想到工作，或一踏入办公室，就感觉焦虑不安？那可能是职场焦虑症的警讯。受访医生说，职场焦虑症是个人在工作环境中所经历的焦虑情绪，出现心悸、出汗和恶心等身体症状，以及过度担忧、易怒和注意力难以集中等心理症状。职场焦虑症会影响个人工作表现和效率，导致缺勤、倦怠和其他负面后果，不仅患者，公司也应该正视，并提供适当的援助。从8道题，测试自己是否有职场焦虑症。

处在“VUCA”时代，生活充满易变性（volatility）、不确定性（uncertainty）、复杂性（complexity）、模糊性（ambiguity），不可预测的逆境事件越来越多，加上疫情后的调适与挣扎，干扰人们正常的生活，职场上也面对更多不确定因素与挑战。



亚洲经济持续增长和繁荣，连带出现一个令人担忧的趋势：许多员工对工作不满意，在职场上无法获得所需支持。这种不满除了对个人和企业有深远影响之外，也冲击人们的精神面貌与健康。

研究显示，亚洲职场人士面对高度压力和焦虑。个人如何应对与克服这种心理障碍，企业应作何调整以给予员工更多支援？