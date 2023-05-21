预防内嵌趾甲 脚趾甲别乱剪

脚趾周围的皮肤感到疼痛，并伴有肿胀、发热、发红或流脓等症状，小心可能得了内嵌趾甲，即脚趾甲向肉里生长。

本周提问：内嵌趾甲

受访专家：陈文雄（新加坡保健服务集团综合诊疗所，足部治疗师）

问：

足部治疗师陈文雄说，如果留意到脚趾的一侧有疼痛现象，并肿胀、发热、发红、流脓等，都可能是患有内嵌趾甲。（受访者提供）

我的脚趾甲肿胀并感到疼痛已经持续一段时间，相信是发炎导致肿胀部位出脓。因为脚趾甲两侧很难剪，我有试过用美工刀（penknife）和剪刀来修剪边缘的趾甲。请问要如何正确处理脚趾甲，才能减少这类发炎情况经常发生？

答：

当脚趾甲的一部分刺穿周围的皮肤，造成伤口时，就会发生内嵌趾甲（ingrown toenail，也称“嵌甲”）。简单来说，这就是脚趾甲向肉里生长的情况。有内嵌趾甲的人通常如你所述，会感到疼痛，甚至扰乱日常生活，如穿鞋走路时频频感到疼痛。一般上，如果留意到脚趾的一侧有疼痛现象，并伴有其他症状，如肿胀、发热、发红、流脓等，都可能显示有内嵌趾甲，这类情况通常表示患者受到感染了。建议不要再使用不恰当的工具如美工刀或剪刀修剪趾甲。若感染进一步恶化，甚至可能会引起发烧、发冷或身体不适的症状。

少年与老年人是高风险群

要警惕的是，长时间发生内嵌趾甲可能导致肉芽组织（granulation tissue）过度增生，在容易出血的部位周围生长出红色组织。严重的肉芽组织过度增生可导致败血症和截肢，特别是免疫功能低下的群体如糖尿病患者，不可掉以轻心。

虽然任何人都可能在任何时候发生内嵌趾甲，但少年与老年人属于高风险群。其他提高内嵌趾甲风险的因素还包括：

●有内嵌趾甲的家族史。例如可能天生趾甲弯曲或趾甲甲板（nail plate）较宽，或是甲沟（nail sulcus，趾甲周围的皮肤）太紧密。

●生活习惯所致：如日常所穿的鞋子属于尖头类，或鞋身太紧都可能加重问题。修剪趾甲的方法不正确，如刻意往甲沟处向内修剪，使趾甲修剪过短。

●特定药物的副作用：某些治疗痤疮或癌症的药物副作用会导致内嵌趾甲。

●其他因素诸如受到外伤，发生真菌或细菌感染。

如何减少内嵌甲

要提醒的是，一旦内嵌甲长出来，就很难自行解决问题。以下两个简单但重要的方法，能减少发生内嵌甲的情况：

①恰当修剪手指甲和脚趾甲：用指甲刀时要平着剪，先剪中间再把指甲边缘锉平，避免把指甲刀深入指甲缝中掏剪，否则指甲继续生长时，边缘会深入甲沟，引起红肿与疼痛等症状，造成内嵌甲。

②穿上合脚舒服的鞋子：确保鞋子合脚，尤其是鞋子前端的脚趾空间一定要够宽，才能减少内嵌趾甲发生。最长的脚趾和鞋头之间的距离应该保留一个拇指的宽度。此外，也应该尽量避免穿尖头鞋或是会挤压双脚和脚趾侧面的鞋类。

内嵌趾甲通常可通过保守的方法去除令人疼痛的趾甲刺，以及允许该部位适当复原。通过适当的趾甲护理，内嵌趾甲一般不太可能再度发生。

然而如果以上方法无效，则可考虑用使用苯酚（phenol）破坏甲基质（nail matrix），或是手术治疗，以去除部分受影响的甲基质，使其甲板不再生长，由此避免内嵌趾甲情况继续发生。

最后要强调，若想避免发生内嵌趾甲并发症，应该及时向足科医生或足部诊疗师（podiatrist）寻求最合适的个人治疗方案。

多知一点：

常见内嵌趾甲迷思

◆迷思：脚趾甲应该尽量剪短才能避免发生内嵌趾甲。

◇真相：脚趾甲修剪不当，如剪得太短会增加趾甲刺留在趾甲沟的风险。要把脚趾甲恰当剪短，应留一些甲末端的白色部分。

足部诊疗师会使用经过无菌处理的专业器具处理内嵌趾甲，避免引起脚趾感染。（新加坡保健服务集团综合诊疗所提供）

◆迷思：把指甲刀深入脚趾甲缝中掏剪，可以自己治疗内嵌趾甲。

◇真相：使用未经无菌处理与非专业的器具掏剪脚趾甲可能会进一步伤害趾甲周围的组织，导致伤口恶化，也可能间接引起脚趾感染。

◆迷思：内嵌趾甲不是大问题，可以忍一忍，忽略脚趾疼痛。

◇真相：引起疼痛的内嵌趾甲可能意味着有潜在伤口没有妥善治疗。这可能导致并发症，如脚趾感染。

◆迷思：在内嵌趾甲上涂抹药膏、药油、乳液或护甲液（tinctures）可帮助解决问题。

◇真相：使用含有未知成分的任何药剂涂抹在脚趾甲上都要注意，因为这可能弊大于利。这类局部外用药剂或许有助于软化和润湿趾甲周围的皮肤，降低感染概率。然而，如果这当中含有酸性成分，可能会被化学物质灼伤。

◆迷思：寻求足部诊疗师的治疗，可以解决嵌甲问题，使原本弯曲的脚趾甲变直。

◇真相：趾甲形状是由甲基质所决定，其中潜在影响因素很多。弯曲的脚趾甲确实会增加内嵌趾甲的风险。这可能是由于穿上不合脚的鞋，先前发生过甲基质创伤，使用药物治疗，发生趾甲感染或出现甲基质瘤，抑或有先天或遗传因素所造成。接受足部诊疗师的治疗并不会改变脚趾甲的形状，但会缓解脚趾疼痛，减少相关的感染和截肢等并发症风险。

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