蔓越莓证实可预防尿道感染

蔓越莓汁或蔓越莓所制成的保健补充剂常被认为可以预防或改善尿道感染。近期的研究证实这一说法是有根据的，使用蔓越莓的食疗法不再只是民间偏方。

这项发表在《考科蓝文献回顾》（Cochrane Reviews）的研究，是由来自南澳大利亚弗林德斯大学（Flinders University）和韦斯特米德儿童医院（The Children’s Hospital at Westmead）的研究员通过分析接近9000名临床试验参与者服用相关蔓越莓产品或是安慰剂的情况后得出的结果。

这项研究比较了服用不同蔓越莓产品的人，服用安慰剂者，以及不接受治疗的人发生尿道感染的概率。结果证实，蔓越莓及其补充剂可将女性重复感染的风险降低至少四分之一，儿童则降低一半以上，而对于容易发生尿道感染的群体，在医疗干预后的感染风险也降低约53%。

研究员指出，这项研究的早期版本没有足够证据来确定蔓越莓的确切疗效，随后的临床试验则显示不同结果，但这次最新的研究以数据量证实了蔓越莓对降低尿道感染风险的实际作用。

不过研究人员也说，须针对蔓越莓及其保健品做进一步研究，才能从中了解如何获取最大益处，帮助常患尿道感染的人。

如何避免尿道感染

要避免尿道感染，可多注意以下事项：

市面上的蔓越莓果汁通常加糖，糖尿病患者不宜喝过量。（档案照）

★喝足够开水：开水能帮助稀释尿液，且多跑几次厕所能帮助冲走细菌。切记不要憋尿。

★养成良好卫生习惯：如厕后使用卫生纸应该从前往后擦拭，避免肛门附近的细菌跑到阴道与尿道。同时，在性行为后应尽快排尿，有助降低细菌从尿道逆行性感染到膀胱的概率。

★使用无刺激性卫生用品：女性尤其要避免使用可能会刺激皮肤的卫生用品，如带有香剂等化学物质的卫生棉。

★可摄取蔓越莓产品，但喝水还是最重要：市面上的蔓越莓产品尤其是蔓越莓果汁通常加糖，糖尿病患者要警惕，不宜喝过量。因此喝足够的开水，还是最好的预防方法。