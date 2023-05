年长者有沟通和吞咽困难　看护者该怎么做

年长者因身体的一些状况,如患失智症、中风和帕金森症等,容易导致吞咽和沟通困难。须注意的是,如果吞咽问题长期没有处理,患者可能出现脱水,反复发作的胸部感染,体重减轻等现象。

看似再自然不过的对话能力与吞咽功能,却可能因为突如其来的病症如中风,使人们毫无预警地丧失这些生活能力。黄廷方综合医院语言治疗师黄莹珊说,沟通是让对话双方表达想法的同时,也能互相理解。有效的沟通能力可确保年长者不会面临社会孤立,并能最低限度地表达基本需求或是申诉所面对的苦痛。

当人们沟通发生困难时,语言治疗师可协助识别所面对的沟通障碍,并提供针对问题的语言练习,以及提出当事人可考虑的替代沟通方式。这能让沟通困难者以有效的方式表达自己,而周围的人也能有效地理解说话者所要传达的信息。

语言治疗师黄莹珊说,注意到身边亲人出现沟通或吞咽困难,看护者可寻求转诊到语言治疗部门。(受访者提供)

沟通有困难者可以找语言治疗师帮助,若有吞咽困难(dysphagia),其实同样可以寻求语言治疗师帮忙解决问题。吞咽困难会对人们的不同生活层面产生负面影响。黄莹珊解释,这可能由病症如中风,或是帕金森症、失智症、头颈癌等进行式神经系统疾病,或是慢性阻塞性肺疾病(COPD)等呼吸系统疾病引起。吞咽困难的长期影响包括脱水,反复发作的胸部感染,体重减轻和无法享用食物或饮料等。语言治疗师可采取的干预措施包括诊断吞咽困难,并调整患者的饮食,以确保用餐时能安全吞咽。这当中还可包括针对个人吞咽困难的吞咽康复练习。

黄莹珊说:“语言治疗师能为面对沟通或吞咽困难的各个年龄层的人提供相应的评估、诊断与康复服务,若注意到身边亲人出现这类困难,看护者可寻求转诊到语言治疗部门以解决问题。”她提醒,一些通常与沟通或吞咽困难相关的病症是可以预防的,看护者可鼓励亲人维持健康的日常习惯,如吃得均衡,保持积极活跃的生活,并根据个人情况遵守所需的药物治疗等等。

实用贴士

要照顾面对沟通或吞咽困难的人,黄莹珊建议看护者注意以下事项:

●针对沟通困难者:

·开始说话前,先引起对方的注意。

·若经过检测须使用助听器,应确保佩戴正确。

·与听力受损的年长者交谈时,别大声叫喊,因为这会扰乱接收到的信号,使他们难以理解。

·说话时语速应放缓,留意每个单词的发音是否清晰,让对方更容易理解。

·可适当重复所说的话,让对方给予反馈,确保理解所接收到的信息。

·用语言沟通之余,也可考虑使用其他方式来表述自己,如书写字条,发送短信或是画画等。

·鼓励人们借助手势等肢体语言来补充言语的沟通,使传达的信息更清晰。

沟通困难者使用助听器时,应确保佩戴正确。(iStock图片)

●针对吞咽困难者:

·避免在对方困倦嗜睡时,喂食或进食。

·如果有需要可鼓励对方安装假牙,帮助咀嚼和分解食物。

·用餐时尽量减少其他干扰,如关掉电视或广播节目。

·鼓励细嚼慢咽。

·避免让对方在饭后立即平躺,以防胃内食物反流。建议保持直立姿势至少30到45分钟。

语言治疗师可为吞咽困难者调整饮食,以确保用餐时能安全吞咽。(iStock图片)

线上英语讲座 探讨老年人沟通与吞咽问题

裕廊社区医院将在来临周末主办“协助至爱应对沟通与吞咽困难”(Assisting our loved ones with communication and swallowing difficulties)线上英语讲座,邀请黄廷方综合医院语言治疗师黄莹珊从看护者角度探讨老年人常见的沟通和吞咽问题,并分享如何有效应对的贴士。

·日期/时间:5月27日(星期六)上午11时至中午12时

·报名网址:tinyurl.com/MCGT-Registration-2023