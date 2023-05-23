让悲伤流动起来　为失落找个出口

有些康复者意识到自己必须加强应付压力的能力；有人反思后发现他们追求的其实不是自己真正想要的；有人领悟到患病可能是身体给自己的一个警报，提醒自己放慢步伐，并因此改变了人生目标或生活方式。

5月24日是世界精神分裂症日（World Schizophrenia Day）。精神分裂症是一种涉及大脑的精神疾病，常见症状包括幻觉和妄想，思维或行为也可能变得混乱。此外，患者或许会变得沉默寡言，缺乏推动力，认知功能退化或对社交失去兴趣。

我的童年好友在青春期患上精神分裂症。精通数学的她自小希望成为会计师，但学业受病情复发影响，她唯有停学休养。后来，她选择放弃深造的机会，找了一份安定但职位较低的工作。之后，好友结婚并生下可爱的宝宝，她虽然丧失了童年梦想、薪资较高的工作和其他相关机会，但她选择重新定义人生目标，在康复道路上顺利前进。

疾病不罕见 但公众认知不足根据世界卫生组织的数据，全球约有2400万人被诊断患上精神分裂症；心理卫生学院的一项研究则发现本地每116名国人中就有一人曾被诊断出患有精神分裂症。这不是一种罕见的疾病，但社会大众还是对它缺乏认识。正因如此，康复者（已经接受治疗并处于康复过程的患者）面对的不只是疾病症状和药物的副作用，还得承受大众的不解所带来的歧视与不公平对待。