常做饭可降低死亡率?

做饭可对大脑产生良性刺激，将菜切成丝、片、丁等不同形状，把握调味料的量和先后顺序，属于精细操作，相当于日常认知功能训练，从而也可降低焦虑和烦躁情绪，增强自信心和提升幸福感。

发表在国际学术期刊《公共卫生营养》（Public Health Nutrition）的研究显示，爱做饭的人可能死亡率更低，做饭频率越高，越能从中获益。

每周做饭逾五次 死亡率降53%

该研究通过对1888名65岁以上的老年人进行长达10年的随访。专家将社会经济地位、健康行为、烹饪频率、身体机能、认知功能、营养知识、外出用餐习惯以及食物和营养摄入量等与死亡率相关的因素纳入考虑后发现，与从不做饭的人相比，每周做饭一至两次的人，死亡率下降29%；每周做饭三至五次的人，死亡率下降41%；每周做饭五次以上的人，死亡率下降53%。

研究结论表明，经常做饭的老年人死亡率较低可能与他们更好地选择食物和健康水平有关。越常做饭的人往往掌握更多的营养知识，他们会倾向在日常饮食中食用更多蔬菜，摄入更多膳食纤维、维生素C和钙，以及摄入较少的肉和胆固醇。

约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的一项研究也发现，与不做饭的人相比，选择自己在家下厨做饭的人平均每天少摄入577卡路里的热量，少吃5克脂肪和16克糖。这可能是因为从买菜到加工，对于饮食的安全、营养和健康有了更多的思考和实践。在家吃饭不仅能摄入更少热量，降低肥胖风险，还能营养均衡，提高饮食质量，家人围桌吃饭时也能增进交流，凝聚感情，使心情更舒畅。