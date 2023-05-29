患骨关节炎　该避忌哪些运动

词条：骨关节炎

骨关节炎（Osteoarthritis）是最常见的关节疾病。这是因为关节磨损和撕裂造成软骨损伤的退化性疾患，主要影响老年人，但有些年轻人因为基因导致关节或软骨畸形，也可能发展成骨关节炎。

一般影响膝盖关节的骨关节炎问题最多，偶尔也影响其他关节，如臀部和肩膀。患者较大的关节通常会先受影响，如髋骨或膝盖。

症状有哪些

骨关节炎的病因包括年龄、肥胖症、关节旧伤、关节软骨磨损，或经常得蹲下或跪着，也有可能是遗传因素。患者的症状往往包括以下几点：

●一动就痛（例如持续步行或站立，从座位起身，爬楼梯，特别是走下楼梯）；

●休息后好转；

●早上起身感觉关节僵硬，一般30分钟内可缓解，但之后如果久坐不动又会开始僵硬；

●关节肿胀（一般较轻微）；

●活动关节时会发出摩擦或“咔咔咔”声（crepitus）。

医生大多会根据患者的关节症状及体检做出诊断，有时也会验血和做X光检查。

调整活动方式

骨关节炎的严重程度受到外在因素影响，了解哪些活动会使骨关节炎恶化很重要。以膝骨性关节炎为例，患者宜辨识出触发膝盖疼痛的活动，以有效地调整活动方式避免引发疼痛，从而提高生活质量。

若骨关节炎影响双腿（如髋骨和膝盖），应避免高冲击力以及负重运动（如跑步），较适合的运动包括步行、骑脚踏车、打太极、游泳和其他水中运动。要是做过髋关节置换术，应咨询医生，了解有哪些运动不宜。

骨关节炎患者应当保持活跃和健康，因缺乏活动可导致体重增加和肥胖问题，这将进一步导致骨关节炎恶化。因此，适度减轻体重有助于改善骨关节炎的症状。

此外，建议经常面对关节疼痛的人，留意关节痛发作的频率。若这疼痛现象每天频发作，而且持续两周以上，或经常得服用止痛药，就应该求医，由医生检查并诊断是否是关节类问题所致。