糖尿病是终身性疾病，并发症多，《黄帝内经》中所述的“消渴病”，与现代医学的糖尿病相符。受访中医师提醒糖尿病患者，在生活中应饮食有节，适当锻炼，起居有常，调畅情志，并且戒除烟酒。

在新加坡，每三人中就有一人面临患上糖尿病的风险，而每九人中，就有一人患有糖尿病。根据统计，本地约14％介于18岁至69岁的国人正处于糖尿病前期（Prediabetes）阶段，简称“糖前期”，即体内血糖水平高于正常，但还不足以诊断为糖尿病。预计到了2050年，将有逾100万的国人罹患二型糖尿病。

糖尿病是由于胰腺无法产生足够胰岛素，或人体细胞对胰岛素产生抵抗性，而引起的血糖高于正常水平的慢性疾病。胰岛素是调节血糖的荷尔蒙，进食后食物被消化后所释放的葡萄糖，须依赖胰岛素被细胞吸收，产生能量，使血糖降低。

中华医院的李益欢医师受访时说，虽然一型和二型糖尿病皆存在遗传因素，但二型糖尿病患可因环境因素而提高发病风险，发病年龄也较晚。“若经常饮食不节，如嗜食肥甘厚腻的食物，进食过多，用餐不定时；生活不规律，经常熬夜和缺乏运动，将提高罹患二型糖尿病的风险。”

李益欢医师说，二型糖尿病的主要症状包括：频尿，容易饥饿，不明原因的消瘦。（中华医院提供）

中医如何看待糖尿病

李益欢医师指出，《黄帝内经》中所叙述的“消渴病”，与现代医学的糖尿病相符。她说：“消渴病的主要病机是阴虚为本，燥热为标，主要涉及的脏腑为肺、胃、肾。临床表现以‘三多一少’为主。‘三多’指的是多饮、多食、多尿；‘一少’指的是体重下降。”她解释，“三多”症状可同时出现，但因程度不同，中医又将消渴病分为上、中、下消。上消以口渴多饮症状为突出，中消以多食易饥为突出，下消则以多尿较为突出。

做好日常养生保健

日常养生保健是预防与调护二型糖尿病和糖前期的方式。中华医院的钟舒云医师说，糖尿病患者在生活中应饮食有节，适当锻炼，起居有常，调畅情志，并且戒除烟酒。此外，也应定期监测血糖、血脂、血压、体重，注意身体上的不适，以达到较为理想的健康状态，延缓糖尿病与其并发症的发生。

▪饮食有节

钟舒云医师说，饮食有节，包括食量有度，比例均衡，性味辨证。糖尿病患者进食应定时定量，以六七分饱为宜，忌过饥过饱，远离高热量食物。早午餐要吃得饱、营养好；晚餐则饭量减半，有助防止晨起空腹血糖升高。各类食物的均衡比例能养护身体，遵循保健促进局的“我的健康餐盘”，一半为蔬菜（深绿叶蔬菜为宜），四分之一为蛋白质如蛋、豆类及肉类，四分之一为碳水化合物，如全谷米饭、全麦面等。此外，一天可摄取一至两份水果，并应与正餐隔开一至两小时，避免造成饭后十分饱而导致血糖上升。若要在饭后吃水果，则当酌减饭菜量，以免摄入过多糖分和热量。

钟舒云医师说，糖尿病患者进食应定时定量，以六七分饱为宜，忌过饥过饱，远离高热量食物。（中华医院提供）

所谓的性味辨证，强调食物四性五味的平衡。中医认为许多食物具有药食同源的效益，根据消渴病的证型倾向，糖尿病患者宜选择具有清热生津，滋阴益气，补益脾肾功效的食物，如苦瓜、丝瓜、黄瓜、羊角豆、大白菜、芹菜、芦笋、牛蒡、番薯叶、空心菜、花椰菜、淮山、莲藕、薏苡仁、黑芝麻、银耳、蘑菇、枸杞子、玉米须、桑葚、酸苹果、白龙珠果、番石榴、奇异果、桃子、瘦肉、猪胰、牛奶、鸡蛋、鱼类、海参等。

钟舒云医师提醒，糖尿病患者即便是低升糖指数食物也不能多吃。若饮食的总热量摄取过高，仍能使血糖上升和体重增加。

•适当锻炼

运动有助改善胰岛素阻抗，使肌肉代谢血糖，增加身体的胰岛素敏感性，促进血液循环，从而改善五脏六腑功能，提高人体免疫力。钟舒云医师建议糖尿病患者每周至少做三次有氧运动，或一周不少于150分钟中等强度运动，如步行、慢跑、骑脚踏车、游泳、打太极拳、八段绵、五禽戏等。平日少运动的人可采取以下小贴士，循序渐进地增加运动量：

·多走楼梯，而不是电梯；

·每日快步走10分钟，或步行至少7500步；

·每小时站起来走动；

·提前一个车站下车并步行；

·多与家人朋友结伴运动。

•起居有常

糖尿病患者和糖前期者应保持规律的作息。钟医师指出，在中医“天人合一”的整体观念中，气候环境、十二时辰的变化皆可对人体造成影响。她说：“人们的生活应顺应自然规律，以达到养生调病的目的。”

以下为“子午流注”——十二时辰养生法：

十二时辰养身法。（中华医院提供）

子时睡得足，黑眼圈不露。丑时不睡晚，脸上不长斑。

寅时睡得熟，面红精气足。卯时大肠蠕，排毒渣滓出。

辰时吃早餐，营养身体安。巳时脾经旺，造血身体壮。

午时一小憩，安神养精气。未时分清浊，饮水降虚火。

申时津液足，养阴身体舒。酉时肾藏精，纳华元气清。

戍时护心脏，减压心舒畅。亥时百脉通，养身养娇容。

•调畅情志

“七情”——喜、怒、忧、思、悲、恐、惊为正常的情志活动，也是正常的情绪反应。然而，七情太过或不及，会造成阴阳不调、气血不周而致病。保持良好的心理状态，用恰当的方式宣泄情绪，培养广泛的兴趣爱好，多交流、参加社会活动，学会宽心待人处事，是调达情志的有效方法。

糖尿病与糖前期观察性研究

有意参与糖尿病与糖尿病前期观察性研究的参与者，可扫描QR码报名。（中华医院提供）

目前，中华医院的中医治未病专病组正展开糖尿病与糖尿病前期观察性研究，鼓励本地21岁至65岁患有糖尿病或糖尿病前期者，以及患有三高（高血压、高血脂、高血糖即糖尿病或糖尿病前期）者，参与在中华医院大巴窑诊所进行的观察性研究。医师将通过现代中医诊断仪器（舌诊仪和脉诊仪），为参与者分析体质，参与者也可从中了解自己的体质与调理方式，防控糖尿病与糖前期，并获得礼券作为谢礼。有意参加者，可扫描QR码报名或者WhatsApp至80280096或85892315咨询。