【生活情报站】有了“它” 头发更茂密健康

脱发、早白、斑秃、头屑 、产后脱发 、更年期脱发…… 这些头发问题其实比你我想象的更加普遍。

自然而然地，市场上的护发产品五花八门，营销策略也多种多样。防脱系列的护发产品、还有黑发产品、染发产品、去屑洗发水，甚至相关的护发保健品应有尽有。这些产品更新换代速度非常快，让消费者在购选商品时眼花缭乱，难以选择适合自己的产品，导致“踩雷”，甚至引发更严重的头皮症状。

其实，所有的头发和头皮问题，都归咎于一个重要的根源：蛋白质不足。

护发专家指出，头发一定要有足够的蛋白质营养才能健康生长，脱发、早白、斑秃等现象往往都是因为缺乏蛋白质。

很多人也会选择大量食补，多吃大豆、鱼类等含有丰富蛋白质的食物。但是食补真的能改善头发问题吗？

本集《生活情报站》神秘密探进行“暗访”，尝试找出答案，顺便解开常见疑惑：

“白发拔一根，长三根。”是真的吗？ 为什么有的人用防脱发洗发水，无法改善脱发问题？

神秘密探还会得到什么情报？赶快点开视频一看究竟吧！

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