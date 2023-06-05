乱涂不明类固醇药膏　停药病情更严重

外用类固醇的药效强度分为七个等级，第一级最强，第七级最弱。皮肤专科医生会根据病灶种类、部位和严重程度，挑选合适强度的药膏，并建议使用时间。

张先生因为脸总是红通通而前来就医。我使用皮肤镜检查后，发现他的皮肤发红部分都是扭曲扩张的微血管。

仔细询问病史后得知，原来张先生的皮肤开始瘙痒脱皮时，好朋友给了他一条从马来西亚购买的药膏。搽了药膏后，皮肤立刻不痒，他就把药膏奉为神药，只要脸红发痒就拿出来用。开始的阶段，每次涂抹立刻见效，但后来要搽了好几天皮肤痕痒症状才退。现在，只要一不涂药膏，皮肤更红更痒，这样反反复复的，他已经从马来西亚买了一箱药膏，使用超过两年。

别乱搽用剩或他人药膏我确认药膏的成分时，发现张先生涂的是第一级最强效的类固醇药膏“戴摩肤”（Dermovate），一般是用来涂在手掌或脚底等皮肤比较厚的地方。外用类固醇的药效强度分为七个等级，第一级最强，第七级最弱。皮肤专科医生会根据病灶种类、部位和严重程度，挑选合适强度的药膏，并建议使用时间。不同年龄，产生药效也有差异，适合别人的药品，不见得就适合自己。建议不要任意拿以前用剩的药膏，或是乱搽别人的药。自行购买不明药物来使用，并无法获得对药膏强度、使用时间多长以及剂量的专业建议，这非常不妥。