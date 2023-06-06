白内障术后会复发？专家破解五大迷思

白内障是眼科常见疾病，但不少人在认知上存在一些误区而拖延治疗，这可能导致视力进一步受损。眼科医生呼吁大家应重视眼疾的早期诊断与治疗，并澄清与纠正有关白内障手术的错误观念。

白内障是常见眼疾，在年长者中十分普遍。然而，一般人对动白内障手术还是存有恐惧，如害怕疼痛和担心失去视力。

6月是白内障意识月，白内障影响本地近80%的年长者。纠正有关白内障手术的错误观念，才能消除人们及时求医的一大障碍。鹰阁医院眼科专科医生蔡于植呼吁人们重视眼疾的早期诊断与治疗，也澄清以下有关白内障手术的常见迷思。

①避免太早做白内障手术，因为摘除白内障后会再生长？

通过手术去除白内障后并不会再度生长。这是因为浑浊的天然晶状体已经被摘除，取而代之的是由合成材料制成的人工晶状体。由于任何可能分解和浑浊视力的蛋白质已移除，白内障不可能再长。

要注意的是，有些病人动白内障手术后可能会发生眼睛晶状体后囊膜混浊（posterior capsule opacity）现象，导致视力再度模糊或下降。不过，简单的晶状体后囊切开术（posterior capsulotomy，也称YAG激光治疗）只要花5到10分钟的时间，便可安全有效地恢复视力。

② 白内障手术后依然要戴眼镜？

虽然有些患者在白内障手术后仍要戴眼镜，但随着医疗技术不断进步，许多人能通过先进人工晶状体所提供的连续视野范围，显著减少对眼镜的依赖。通过白内障手术所植入的人工晶状体，不仅能恢复因白内障而丧失的视力，还能矫正屈光不正，如近视、远视、老花眼或散光，帮助改善视力。

通过手术植入的人工晶状体不仅能恢复因白内障而丧失的视力，还能矫正近视、远视、老花等问题。（档案照）

③要等到白内障“成熟”后，才能动手术去除？

白内障不必等到“成熟”便可去除，现代先进手术能在任何阶段去除白内障。延迟白内障手术会促使患者的视力随着时间不断恶化，直到去除白内障为止。若白内障已损害视力，并影响患者的日常活动或生活质量，最好与眼科医生讨论可采取的应对措施。

④白内障手术只适用于老年人？

虽然白内障在老年群体中较常见，但仍可能发生在任何年龄层。白内障手术也没有年龄限制，对所有因白内障影响视力的人来说，都是安全有效的治疗。

⑤白内障手术非必要，通过改变生活方式，如使用眼药水与维持健康饮食（如摄取维生素补充剂），就能预防白内障？

目前未有任何医学研究能证明通过改变生活方式，可完全预防或治愈白内障。虽然改变生活方式如保护眼睛不受阳光照射和限制饮酒量，可以降低患白内障的风险，但治疗白内障的最佳方法仍是手术。

手术前后须做什么准备

白内障患者应在手术前遵循有关饮食和药物的医疗指示。蔡于植医生说，患者也应告知医生是否有任何潜在的身体状况，以及正在服用的药物。同时，建议患者事先安排好往返医院或诊所的交通工具，并确保术后有人陪伴。

提及手术前的心理准备，蔡医生说：“病患除了可向医生了解更多关于手术过程以及术后须注意的事项，也能直接请医生解答任何疑问，消除不必要的担忧。医生往往会建议白内障患者在手术后使用眼药水滋润眼睛，缓解可能出现的眼睛干燥或发炎等不适现象，以及降低发生炎症的概率。”

蔡于植医生说，完成白内障手术后应多休息与避免剧烈的体力活动，以及在两三个星期内避免使用隐形眼镜，也建议女性在这期间避免画眼妆。此外，术后也须继续定期复诊，确保眼睛愈合与视力有所改善。

要提醒的是，完成手术者，宜在复诊前记录所发生的任何症状和视力变化，若有任何担忧也要告知医生，同时遵循关于药物和眼睛护理的医疗指示。

白内障是可预防的眼疾

作为健康SG计划（Healthier SG）的一部分，我国鼓励年长者通过注重慢性病的早期诊断和预防，掌握自己的健康。蔡于植医生说，这对眼睛健康特别重要，因为白内障、青光眼和老年黄斑病变等慢性眼疾会导致视力下降，对个人的生活质量和独立性产生负面影响。

强生全视亚太区总裁克里斯托夫（Christoph Vonwiller）说：“白内障是全球致盲的主要原因，但这却是可以预防的眼疾。以强生为例，我们通过与社区群体、眼科医生和医疗人员合作，提高对白内障的认识，并鼓励人们及时求医。通过早期诊断与适当治疗，白内障患者有机会改善视力与生活品质。”

蔡于植医生透露，虽然眼科手术的费用一般不会因为患者推迟治疗而有显著变化，但白内障、青光眼和老年黄斑变性等眼部疾病若不及时医治，可能进一步恶化，而延迟动手术会增加并发症风险，也可能降低成功率；术后的恢复时间往往更长。

年长者如何防眼疾

蔡于植医生说，年长者可主动采取的预防措施包括：

●定期做眼科检查

65岁以上的年长者应每年接受至少一次详细的眼科检查。及早发现眼疾提早开始治疗，能防止视力进一步受损。

65岁以上的年长者应每年接受至少一次详细的眼科检查。（档案照）

●保持饮食均衡

健康均衡的饮食包括食用鱼类、深绿色蔬菜及鸡蛋，而年长者可适量多吃含有锌、维生素C和β-胡萝卜素的食物，有益眼睛健康。同时，他们也应该避免吸烟和酗酒。

●佩戴护目镜

建议年长者在户外佩戴能阻挡至少99%紫外线的太阳眼镜或帽子，保护眼睛免受阳光照射。此外，从事任何可能导致眼睛受伤的事项如园艺活动时，也应该戴上安全护目镜。