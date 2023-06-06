战胜焦虑压力 摆脱强迫症

强迫症是本地三大心理健康问题之一，却是患者拖延最久才寻求医疗支援的心理疾病。一般的强迫思想或强迫行为不一定构成强迫症，强迫程度必须严重到某个活动或动作会消耗大量时间，造成强烈的心理疾苦，或对重要活动形成干扰，才算确诊患强迫症。药物结合心理治疗可减轻强迫症病情，学习应对压力，亦有助患者步上康复之路。

在日常生活中，经常听到有关强迫症（Obsessive-compulsive disorder，简称OCD）的课题，有些患者坚持把东西摆放整齐，反复核对文件，出门后常常怀疑家门是否锁好，务必查看手机未读信息，甚至连走路也必须沿着直线等习惯。一些患者无法克制自己，内心充满痛苦。

许多研究都表明，强迫症与遗传有关。它是一种常见疾病，通常起病于青少年和成年早期。

根据新加坡心理卫生学院2018年发表的一项研究，强迫症是本地三大心理健康问题之一，每28人中就有1人受其影响，终生患病率为3.6%。心理卫生学院2016年发布的报告指出，强迫症患者拖延11年之久，才寻求医疗支援，这是所有接受心理健康调查的患者中，拖延治疗时间最长的心理疾病。