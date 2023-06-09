夜间抽筋跟睡姿有关？

词条：抽筋

抽筋，医学上称为痛性痉挛，表现为肌肉突然剧烈，且不由自主地收缩。抽筋虽仅持续几分钟，但发作后肌肉的不适感或触痛可持续数小时，多见于老年人小腿腓肠肌抽筋、运动时和女性孕期。

夜间抽筋原因

•疲劳：白天腿部运动量过大或用力过度造成疲劳，刺激小腿肌肉抽筋。

•受凉：夜间睡觉时，脚和腿部受凉可引起腿部肌肉痉挛。

•低钙：当人体发生低血钙时，神经肌肉异常收缩，会引起小腿抽筋，这种情况多见于缺钙的孕妇和老年人。

•血流不畅：腿部静脉曲张或深部静脉血栓患者，若睡觉时长时间保持某种姿势，导致血流不畅，当血液淤滞达到一定程度时，会引起腿部抽筋。

•长时间仰卧：睡眠姿势不好，如长时间仰卧，使被子压在脚面，或长时间俯卧，脚面抵在床铺上，迫使小腿某些肌肉长时间处于绝对放松状态，引起肌肉“被动挛缩”。

预防方法

1．手扶桌椅，赤足脚尖着地并尽量将脚后跟抬起站立，持续10秒钟后放下，数秒后再继续，反复做10至15分钟，早晚各一次。这能刺激足部末梢穴位，促进血液循环，预防小腿痉挛，对下肢肌肉和膝关节都有很好的锻炼作用。

2．睡前泡脚可起到促进末梢血液循环，舒筋活血，解除痉挛的作用。每天临睡前用40度左右的热水浸泡双脚，等到水凉了，再倒进热水以保持水温，浸泡15至20分钟。

3．睡前饮水也能起到放松神经，松弛肌肉，减少抽筋的作用。

如何缓解

一般抽筋数十秒或几分钟就可自行缓解。若实在受不了疼痛，可通过拉伸缓解，朝肌肉收缩的相反方向用力拉伸，如：小腿肚抽筋，可坐下或靠墙，双手扳脚尖使脚趾上翘，尽量伸直膝关节，使劲拉伸。

热敷或轻度按摩，也能放松肌肉。但如果经常无理由地抽筋，就要及时去医院检查，以排除血管、神经或大脑的器质性病变。