低碳水化合物早餐 可稳定全天血糖值

正所谓“一日之计在于晨”，早餐是一天中不可缺少的重要一餐。最近发表在《美国临床营养学杂志》（American Journal of Clinical Nutrition）的最新研究指出，从传统西式低脂早餐改为蛋白质和脂肪含量较高的低碳水化合物早餐，可以帮助二型糖尿病患者更好地控制血糖水平。

不列颠哥伦比亚大学奥卡纳干分校（University of British Columbia Okanagan campus）展开的研究调查将121名参与者分为两组。一组是吃低碳水化合物的早餐，如鸡蛋配培根或乳酪，含有大约8克碳水化合物、25克蛋白质和37克脂肪，而另一组则吃低脂肪的早餐，如燕麦片、烤面包和水果，含有大约56克碳水化合物、20克蛋白质、15克脂肪。

可影响日常饮食习惯

在两组之中，所有早餐替代品均提供450卡路里的热量。所有参与者在整个研究过程中须佩戴连续血糖监测仪，并在12周之前和之后做了糖化血红蛋白测试，以测量平均血糖水平。他们也在试验开始和结束时测量了体重和腰围，以及在调查期间向研究员透露自己的饱腹感、能量及活动水平。

研究员发现，虽然低碳水化合物组和另一组在体重、体重指数或腰围方面没有显著差异，但低碳水化合物组的血糖水平则有所降低，而且当中一些人甚至能减少使用降糖药物。此外，低碳水化合物组的血糖值波动（称为血糖变异性，glycemic variability）也较低，这显示低碳水化合物早餐有助于稳定全天的血糖值。

另一个有趣的发现是，吃低碳水化合物早餐的人透露，在午餐和一天的剩余时间所摄入的卡路里和碳水化合物往往变得较少。这显示富含脂肪、蛋白质及碳水化合物含量较低的早餐，可能影响日常的饮食习惯。研究员也指出，针对早餐做小幅度的调整而不是改变整个饮食习惯，在获得显著益处的同时，也可提高这群糖尿病患者对饮食的依从性。