未病先养生 中医保健跟上都市步伐

都市人的生活节奏快，应对“亚健康”问题更应该未病先养生。来自中国的中医专家汤玲教授，以及孙天琳博士为都市人的健康把脉，畅谈“药食同源”和“口袋保健”等未来的健康趋势。前者为中国国医大师肖承悰教授的学术传承人，后者为肖教授的弟子。

亚健康信号引关注

针对未形成疾病的状态，以非药物方式的介入越来越普遍，包括心理疏导、规律生活、药食同源的调养等。因此，讲究整体性和系统性中医往往比西医更适用于亚健康人士颐养生命与增强体质。

汤玲教授的临床经验显示，随着健康意识的进一步提升，越来越多人在身体出状况前主动寻求改变、提前介入。“未来的健康趋势会更侧重养生。通过调节饮食、水源、生活环境等方式维持健康，可能超越了医疗本身。”

而在高强度、快节奏的都市生活中，亚健康状态更加普遍。孙天琳博士指出，如果出现容易疲劳、缺少活力；易忧郁或者易激怒等情况，那么你很有可能处于亚健康状态。

金匮创始人平女士（右一）携手中医专家汤玲教授（中）和孙天琳博士打造便捷的中医调理养生产品。（图/商家提供）

新加坡华信集团（Sino-Glory Group P/L）旗下的品牌——金匮（Golden Chamber），以独特配方提取纯天然、无污染草本精华，制作成为既方便携带又方便服用的调理养生产品，省却传统中药需熬煮的过程。

值得一提的是，金匮创始人平女士在中医养生的基础上提出“口袋保健”的概念。她说：“这便是将传统中药简化为中药食品型冲剂，像喝速溶咖啡一样即冲即饮，快速地感受养生的呵护，使未病先调养，防患未然的理念深入人心。”

传统中医结合高科技 即冲即饮 无需煎煮

许多人了解中药对养生的作用，却因为煎煮麻烦、口味难喝的固有印象而望而却步。汤玲教授与医学博士孙天琳医师解答何为“体质”以及金匮如何结合传统中医与最新科技，给中药带来全新的变革。

问：根据中医理论，什么是“体质”？

答：体质是先天形成加上后天养成的，主要与先天因素、性别因素、地理环境因素、年龄差别、精神状态、饮食营养因素、疾病作用及药物影响等因素有关。中医将人体分为八种体质，分别是阴虚、阳虚、痰湿、湿热、气虚、气郁、血瘀和过敏。人同时具备两到三种体质是很普遍的现象。体质的特殊性也与疾病的易感性息息相关。

问：金匮如何结合中医与人工智能（AI）来诊断顾客的体质？

答：现代中医是传统与科技的结合。华信集团与华南理工大学等人工智能研究中心合作，以庞大的数据库为基础，建立AI诊断助手。在本地，你只需前往任一永裕隆门店，就能通过平板电脑拍摄舌像，并由AI分析你的特征并判定你属于哪类体质。AI也会给出针对性的饮食与生活方式建议，助你改善体质。

问：金匮浓缩速溶调体饮如何调理我们的体质？

答：通过AI确认自己的体质类型后，就可以每日用150到300毫升的饮用水，冲泡服用一包与体质对应的金匮浓缩速溶调体饮。一般服用一至两星期见效。由于产品是食品而不是药品，可以在饭前或饭后任何时间服用，但建议与咖啡和茶间隔两小时食用。

问：调理养生的过程中体质会发生变化吗？

答：相较于西医，中医的特色是辨证论治。由于健康状态受众多因素的影响，身体在调理过程中可能发生变化，需要进行动态观察，并针对不同的情况调整调体饮的选择。

问：什么是金匮月子浓缩速溶固元汤？

答：金匮月子浓缩速溶固元汤（月子汤饮）是另一系列金匮金牌产品。坐月子能帮助亚洲女性产后恢复，是源远流长的习俗。中医强调“药补不如食补”，因此金匮月子汤饮根据中医理论调配，所有药材均药食同源。金匮月子汤饮套装由专业中医理论调整配方与用量，旨在根据产后周期的生理与病理变化，调养女性身体，帮助产后恢复。

问：金匮的养生产品有副作用吗？

答：金匮隶属的新加坡华信集团与中国上药好护士集团达成战略合作关系，集合众多中医名医，将科技创新成果转化到实际应用中。同时，金匮以欧盟与国际食品安全标准为标杆，严控把关产品的生产与安全检测，所有药材均收录于新加坡卫生科学局（HSA）发布的《食品常用中药材名录》。此外，产品生产车间不仅符合良好生产规范（GMP）要求，也获得ISO环境与质量管理体系认证，以确保满足新加坡的严格标准。目前产品已经销售两年，没有已知副作用。

传统与科技的结合，给中医养生带来全新的体验。 （图/商家提供）

问：如何确保速溶草本产品的有效性？

答：金匮调体饮与月子汤饮遵循多达13道生产工序，全程由专家团队严格把控药材品质，排除重金属、有害元素与农药残留。产品采取高科技浓缩萃取，以长时间水煎煮方式充分提取有效成分，并采用减压浓缩、喷雾干燥工序，成功保留热敏性有效成分。纯天然产品安全稳定、杂质极少，且不添加任何防腐剂或色素。

问：相较传统中药有何优势？

答：调体饮与月子汤饮只需烧开水或者常温水就能即冲即饮，速溶且有利吸收，避免煎煮中药带来的麻烦。颗粒状冲剂方便携带，符合现代人快节奏的需求。金匮也贴心调整口感，大幅削弱药味，克服中药饮难喝的问题。

哪里买？

金匮浓缩速溶调体饮和月子产后滋补浓缩速溶固元汤（月子汤饮）正在全岛永裕隆（Wing Joo Loong）门店独家热销中。

【本文由金匮呈献】