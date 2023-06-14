临床证实 口服微胶囊活菌配方能舒缓冠病后遗症

处在后冠病时代，染上冠病所带来的种种不适与影响，似乎被人们淡化了。事实上，冠病的副作用并没有消失。

冠病患者除了短期内要承受疾病带来的各种症状，即使康复之后，身体也未必完全复元。不少冠病病人经历“长冠病”（冠病长期后遗症的简称），有些症状更会持续六个月甚至数年。

上个月香港中文大学（以下简称中大）医学院的研究团队发布了一项重大突破性的临床研究结果，经过大规模的三盲、随机、安慰剂对照试验，证实了口服微胶囊活菌配方SIM01能够辅助改善冠病后遗症患者的肠道微生态，并有效缓解不同系统和器官的某些后遗症症状。研究结果刚于全球最权威的肠胃科国际会议“消化病学术周”（Digestive Disease Week 2023）上发表。

以实证医学 为冠病后遗症患者对症下药

冠病后遗症是指冠病康复患者出现持续超过一个月的症状。香港约有七成冠病患者在确诊约半年后仍然存在至少一种后遗症症状。香港中文大学医学院赛马会公共卫生及基层医疗学院教授黄至生表示，冠病后遗症造成广泛影响，为了帮助受影响的患者解决生理和心理困扰，中大医学院的研究团队进行了大规模的临床研究，以寻找有效缓解冠病后遗症症状的策略。

肠道微生态失衡与冠病后遗症密切相关。（图/Getty Images）

中大医学院此前的研究表明，肠道微生态与冠病后遗症密切相关，然而并没有证据表明一般的益生菌可以缓解冠病后遗症问题。因此，中大医学院的研究团队利用大数据和机器学习的方法，研发出了SIM01微生态配方，并采用微胶囊锁活菌技术（microencapsulation）制成口服配方。最近，他们完成了一项名为RECOVERY的大型三盲、随机、安慰剂对照的临床研究，旨在评估SIM01配方对不同系统和器官的冠病后遗症症状改善的效果。

该研究共招募了463名冠病康复者参与研究，平均年龄为49岁，其中女性占65.4%，约70%的患者于2022年确诊为奥密克戎（Omicron）个案。参加者被随机分为SIM01组及对照组，两组人数各佔约一半，前者服用SIM01配方六个月，而后者则服用含有维生素C的安慰剂六个月。

参加者中更多人症状得到改善

结果，研究证实服用SIM01配方六个月后，五类冠病后遗症症状的改善率比对照组明显较高，包括肠胃问题、疲倦、难以集中精神、记忆力问题及整体不舒服（详见表一）。除了临床评估外，研究团队同时以宏基因组学（Metagenomics）比较SIM01组及对照组粪便样本，以分析他们肠道微生态的改变。团队发现，SIM01组的肠道益菌数量及微生物多样性明显提升，也同时降低了肠道恶菌的数量，显示SIM01具有调整肠道微生态的功效。

中大医学院裘槎医学科学教授、香港微生物菌群创新中心总监黄秀娟教授解释：“这是全球首项临床研究证明SIM01能透过改善肠道微生态舒缓冠病后遗症症状，包括集中力及记忆力等问题。这些发现证明了‘菌—肠—脑轴’的重要性，脑功能可透过传递肠道益菌的代谢物至大脑而得以改善，也反映重整健康肠道微生态可成为改善脑神经相关冠病后遗症症状的新策略。”

针对亚洲人体质 微生态免疫力配方

SIM01活菌配方是中大肠道微生物群肠道研究中心，特别针对亚洲人肠道所需益菌而研发的配方。它是在利用宏基因组学和人工智能机器学习技术对亚洲肠道微生物组进行了10年研究的基础上开发的。该配方已经在新加坡部分佳宁药房（Guardian）与Watsons出售。

研究结果准确地确定了最适合亚洲人肠道微生物组的活菌（益生菌）和益生元，开发出3+3最佳比例的天然益生菌和益生元（即3种双歧杆菌+3种益生元），特别适合亚洲人的肠道所需。益生菌能使肠道菌群恢复活力，并补充肠道中缺乏的有益活细菌。

中大医学院此前已对SIM01进行了多项临床研究。事实证明，该配方能够辅助免疫力，并降低接种疫苗的副作用。

中大医学院去年的一项大型临床研究发现，接近40%的冠病康复者仍受认知及心理后遗症困扰。（图/Getty Images）

去年进行亚洲最大型长冠病研究

中大医学院在香港医管局的大力支持下，去年进行了一项亚洲最大型的长冠病研究，透过问卷访问了1万43名香港冠病康复者的后遗症情况。研究于2022年7月至12月期间进行，对象年龄介乎1至102岁，当中97%为2022年受到感染的疑似奥密克戎个案。

结果发现，超过70%患者于确诊五个月后仍然患有最少一种长冠病症状。最常见是认知功能和心理症状（38%），包括记忆力减退、集中力下降、思考缓慢、失眠、嗜睡、焦虑、情绪低落及睡眠时间不规律，有些个案的症状更维持长达三年。女性、年龄45岁或以上，以及曾因感染冠病病毒入院都是长冠病的风险因素。此外，研究更发现超过一成（12%）长冠病患者出现生殖系统症状，包括月经失调、下体疼痛及性功能障碍等。

研究人员通过这项研究发现，长冠病困扰不少康复者，影响他们的生理和心理健康。

【本文由GenieBiome呈献】