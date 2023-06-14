眼皮跳或是 健康出问题

一些人以为眼皮跳是小事，不当一回事，但它也可能代表健康出问题。新加坡全国眼科中心视神经部门主任兼高级顾问医生卢景亮接受《活得好》访问时说，两个较不常见的眼皮跳疾病是原发性眼睑痉挛（benign essential blephrospasm）和面肌痉挛（hemi-facical spasm）。

这两种疾病引发的眼皮跳一般不会自行舒缓。

■面肌痉挛：

会导致眼睑不自主地抽搐和半边脸肌肉痉挛。这是由于大脑内靠近面神经的正常血管（动脉）刺激了同一边的面神经。

如何治疗？医生可进行神经外科手术，把面动脉和神经分开，植入一个小海绵，防止它们碰触。这是一项由神经外科医生进行的开脑手术。

如果病患害怕做脑部手术，可选择定期注射肉毒桿菌（效果一般能维持三个月到半年），让肌肉放松，防止抽搐。不过，这疗法治标不治本。

■原发性眼睑痉挛：

导致双眼不受控制地眨眼、挤压眼睛和闭眼。确切原因尚不清楚，但可能是由于基底神经节（basal ganglia）功能异常所致；基底神经节是大脑的一部分，帮助协调我们的动作。

如何治疗？其实没有治愈的方法，定期注射肉毒桿菌，让眼睑和面部肌肉放松，算是最有效的方法。同样的，它治标不治本。