在投资上，我们都会精打细算，而在饮食上，我们是否想过放入口中的食物最终有多少是真正滋养我们的身体，被细胞所用？

在《西游记》里，唐僧师徒们长途跋涉去西天取经途中时而遇到阻力，关关难过，但也时而遇到助力，让他们关关过，最终取得西经。我小时候常在想这西天取经的路程为何总是困难重重呢？可不可能多些助力，少些阻力，无须经历千辛万苦，就可顺利到达西域？当然这只不过是设想，若成真，西游记也就不再是西游记了。

开始研究营养学后，我才发现食物消化与营养吸收的过程就宛如西游记那么精彩。食物经肠胃消化后，营养素被分解出来，再被吸收、输送、转化，最后到达细胞被代谢使用，整个过程对显微体积的营养素来说，俨如一条漫长艰辛的西天取经之路。消化过程中有多少营养素是没有成功被分解出来，而成功分解后的营养素有多少没被完整吸收？吸收后又有多少营养素是输送受阻，而输送到肝脏后有多少没成功被转化？转化至身体可使用的分子之后最终到底还有多少营养素能成功进入细胞呢？

胰岛素打开细胞大门让血糖进入



现代人投资，一般都以最低的成本达到最大的回酬为目标，所计算的是付出是否达到预期的成效。在投资上，我们都会精打细算，而在饮食上，我们是否想过放入口中的食物最终有多少是真正滋养我们的身体，被细胞所用？

举糖分为例，当我们进食时，食物中的碳水化合物会被分解为小分子的葡萄糖。葡萄糖随之进入血液循环里，再被输送到肝脏做进一步转化，并把血糖分配至五脏六腑。血糖要从血液循环进入细胞，就需要胰岛素。胰岛素就像一家酒店的侍应生，把酒店大门打开来让我们可以进去；在我们身体内，胰岛素负责打开细胞的大门，让血糖可以进入细胞里，透过新陈代谢产生能量。

只有让血糖充分进入细胞，身体才可能有足够的能量应付每一天的生活。就如一个极度乏力的病人入住医院时，医生会开始给他吊点滴，而所吊的就是能供给身体能量的糖分，只有得到足够的糖分后，病人的体力才会恢复并开始进食。我们体内的细胞也是如此。当细胞缺乏血糖供应时，新陈代谢减弱，整体的能量与活力也就降低，精神疲累，体力不支，胆固醇指数居高不下，血压血脂血糖飙升，体重有增无减等问题接踵而至。

血糖进入细胞受阻使血管内壁受损



血糖对身体的影响如此巨大，问题就在于如果细胞不听胰岛素使唤，不愿意把细胞门打开，血糖就没有办法进入细胞内，这在医学上称为胰岛素阻抗。一旦血糖进入细胞受阻，血糖就会累积在血液循环里，引发高血糖以及带来许多预想不到的后果。一般都认为血糖过多最终会引致糖尿病，这是毫无疑问的，但鲜为人知的是夺命的心脏病发作亦常常从血糖过高的问题开始。

当体内血糖上升时，胰脏会分泌更多胰岛素以便把血糖带入细胞。研究发现，过多的血糖与胰岛素在血管内循环，加上血压上升，血管的内壁就会遭受损伤。在身体发挥止血与发炎作用之下，血管内壁就变得不再平滑，而胆固醇、坏死细胞等就会慢慢在该处形成粥肿（atheroma）。在某种生理状况如压力下，血压的骤升就可能让某一块粥肿爆裂或从血管壁脱落进入血液循环，而该爆裂的地方就会有血栓形成，以产生止血作用。如果这是发生在心脏动脉，迅速形成的血栓会在极短时间内阻塞心血管，引致心肌埂塞、猝死。追根究底，这突袭夺命的悲剧与糖分的细胞游记密切相关。

这条糖分的细胞游记之路是顺顺利利还是困难重重？当中的阻力与助力又是什么？糖分要进到细胞，所遇到的阻力不外是自由基、发炎因子与自由脂肪酸，这些干扰胰岛素信号传递的因素。这些阻力因素常来自于体内多余囤积的脂肪。

摄取低升糖指数食物让血糖顺利进入细胞

要让身体有时间处理血糖，把血糖顺利带入细胞，摄取低升糖指数的食物就是助力。低升糖指数的植物性食物一般富含膳食纤维与综合碳水化合物，摄入后可避免血糖一下子飙高，而这类食物中的植物化学素与抗氧化剂又可化解自由基与发炎因子等对胰岛素信号的干扰，让血糖可以顺利进入细胞，产生能量，而不是被拒于细胞门外，只能在血液循环中徘徊。

每个人，每一天，都在写属于自己的一部“营养素细胞”游记。

要如何为营养素增加助力，减少阻力，让它们都可以快快乐乐地抵达我们的细胞？且听下回分解。