保护眼睛除了培养良好的习惯，摄取足够维生素和均衡营养，对眼睛健康也至关重要。时下流行的生酮饮食和间歇性饮食，可能导致短暂的视力不清，或须适当摄取营养补充剂，以免视力受损。

人们关心眼睛健康，对于饮食如何影响视力，关注者并不多。

现在，很多人崇尚生酮饮食（ketogenic diet）、间歇性饮食（intermittent fasting ）等。曾有报道指出，生酮饮食缺乏硫胺素（thiamine，维生素B1），可能导致视力丧失。

诺贝尔眼科中心高级顾问眼科医生张丽雅认为，对于纯粹的生酮饮食，缺乏硫胺素可造成视觉神经变得衰弱，可通过血液检查加以诊断。这种视力丧失是可逆转和治疗的，多补充摄取维生素和营养补充剂或注射维生素，可改善这类维生素缺乏症。

生酮饮食和间歇性饮食会导致短暂的视力不清，是由于空腹时低血糖所引起的。有时，当人们尽情享受口腹之欲时，血糖水平突然飙升会导致晶状体等眼睛结构内的糖浓度和渗透压出现变化。当糖浓度提高时，晶状体会膨胀，导致晶状体的光学质量发生变化，视力暂时受影响，直到体内血糖水平恢复平衡为止。

至于生酮饮食导致眼睛干涩症，还未有科学证据支持。多摄取富含Omega 3脂肪酸和维生素A的饮食，如鲑鱼和蛋黄等，可预防及缓和干眼情况发生。

预防视力受损

张丽雅医生建议生酮饮食或间歇性饮食者，通过下列方式预防视力受损：

·注意常见的维生素和矿物质缺乏症，日常饮食应包含硫胺素的食品，如鲑鱼、牛肉、贻贝（俗称青口）和猪肉；

·考虑将营养补充剂作为饮食的一部分；

·如果不确定营养是否均衡，可咨询营养学家或营养师。如有任何潜在的健康问题，如肝脏或肾脏疾病患者，无法有效代谢饮食中的高脂和高蛋白，开始这类型饮食前应咨询医生意见。

哪些饮食对眼睛有害？

张丽雅医生指出，精制碳水化合物含量高或升糖指数高的食物对眼睛健康不利。2005年至2007年间，老年性眼病研究小组发表的研究表明，上述食物会增加老年性黄斑病变的风险。另外，加工肉类和罐头食品等钠含量高的食物容易导致高血压，影响血管和视网膜健康。含糖饮料会导致糖尿病，并伴有白内障、出血和眼部积液等眼疾并发症。

不过，生酮饮食对一些眼疾有辅助功效，例如对青光眼和视网膜病变等眼病有治疗作用。

根据2018年5月14日《神经科学杂志》的一篇报道指出，科研人员以患有青光眼的老鼠做实验，结果显示低碳水化合物、高脂饮食对这类老鼠的青光眼具有保护作用。生酮饮食可保护视网膜神经节细胞及其轴突（axons）免受退化。

2020年，美国西奈山医学院的一项研究表明，参与调查的人群中，低碳水化合物饮食证实可降低青光眼风险。

研究人员也比较低升糖饮食和高升糖饮食者的不同，结果发现后者发生黄斑病变的概率更高。富含抗氧化剂和抗炎物质的饮食，对视网膜健康有益。

抗氧化剂和抗炎饮食

·叶黄素和玉米黄质（zeaxanthin）：这两种类胡萝卜素，可作为抗氧化剂和过滤与光化学损伤有关的短波长光。研究表明，含有更多玉米黄质和叶黄素的饮食可降低患老年性黄斑病变的风险。这些物质存在于深绿色叶蔬菜中。

·Omega 3脂肪酸具有抗炎特性，如三文鱼、鲭鱼、牡蛎、亚麻籽和核桃。

·维生素A、C和E可对抗氧化应激氧（oxidative stress）。研究显示，氧化应激能氧化和损伤体内脂质、蛋白质、核酸等，从而诱发各种氧化性疾病，如糖尿病、神经退化性疾病、衰老、心脏病、帕金森综合征等。

摄取足够维生素和均衡营养，对眼睛健康至关重要。每日应选择五颜六色的蔬菜和水果，均衡营养包括：

·维生素A：橙、胡萝卜、鸡蛋和奶酪；

·维生素C：柑橘类水果和莓果类；

·维生素E：腰果和杏仁等坚果类；

·叶黄素和玉米黄质：深绿色叶蔬菜，如羽衣甘蓝（kale）、菠菜和椰菜花。

张丽雅医生说，良好饮食应包含许多宏量和微量营养素，包括类胡萝卜素、类黄酮、矿物质和抗氧化剂。营养补充剂可以用来弥补体内营养不足，但不应该被用作均衡饮食的替代品。

一些营养补充剂已经得到研究证实具有疗效，比如“AREDS 2”营养补充剂可预防晚期老年黄斑病变。张医生说：“不过，营养补充剂通常含有特定的人造维生素或矿物质，不包含所有必需的营养成分。过量摄取维生素和矿物质也会导致并发症，如钙过多导致的高钙血症。”因此，摄取营养补充剂时应谨慎选择。