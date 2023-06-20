治疗慢性疼痛 不能怠慢 订户 林弘谕更新 / 更新 / 2023年6月20日 7:28 AM发布 / 发布 / 2023年6月20日 5:00 AM 头部受到损伤或炎症引起的疼痛，常见症状包括头痛、头晕等。（iStock图片） 通过关节内注射药物治疗，让患者摆脱慢性疼痛的困扰。（iStock图片） 腰椎病是最不可忽视的慢性疼痛之一。常见症状包括腰痛、下肢麻木等。（iStock图片）字体大小:小中大一般人普遍认为身体潜伏的慢性疼痛，只要不给生活作息造成不便，便视若无睹。然而，身体的痛楚或会影响睡眠、食欲等，尤其对老年人的生活质量产生严重影响。治疗慢性疼痛除了药物，也能通过物理与心理治疗对症下药。至于慢性疼痛是不是一种疾病，受访中西医各有看法。血压高需要吃药，但是说到痛，很多人则不吃药、不治疗，而是选择强忍。一般人认为年纪大了，这些疼痛属于正常。身体潜伏的慢性疼痛，只要它不给生活作息造成不便，多数人并不太关注它的存在。慢性疼痛预示人体体质下降或其他部位出现健康危机。小痛可忍，一些慢性疼痛发作给患者带来痛楚，出现睡眠紊乱、食欲不振、精神崩溃等后果，尤其对老年人的生活质量产生严重影响。国际疼痛研究协会将慢性疼痛定义为持续超过3个月的疼痛；它跟持续4至6周的急性疼痛不同，前者属于较难以治疗的疾病。除了血压、脉搏、呼吸频率和体温外，本地一些医院已经将疼痛作为患者入院时早期诊断的第五个生命体征。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 中医 颈椎 物理治疗 免费线上英语讲座：预防年长者跌倒 预防肌少症 保住行动力