治疗慢性疼痛 不能怠慢

一般人普遍认为身体潜伏的慢性疼痛，只要不给生活作息造成不便，便视若无睹。然而，身体的痛楚或会影响睡眠、食欲等，尤其对老年人的生活质量产生严重影响。治疗慢性疼痛除了药物，也能通过物理与心理治疗对症下药。至于慢性疼痛是不是一种疾病，受访中西医各有看法。

血压高需要吃药，但是说到痛，很多人则不吃药、不治疗，而是选择强忍。一般人认为年纪大了，这些疼痛属于正常。身体潜伏的慢性疼痛，只要它不给生活作息造成不便，多数人并不太关注它的存在。

慢性疼痛预示人体体质下降或其他部位出现健康危机。小痛可忍，一些慢性疼痛发作给患者带来痛楚，出现睡眠紊乱、食欲不振、精神崩溃等后果，尤其对老年人的生活质量产生严重影响。

国际疼痛研究协会将慢性疼痛定义为持续超过3个月的疼痛；它跟持续4至6周的急性疼痛不同，前者属于较难以治疗的疾病。除了血压、脉搏、呼吸频率和体温外，本地一些医院已经将疼痛作为患者入院时早期诊断的第五个生命体征。