老年人营养不良　吃什么怎么吃

据新加坡国立大学2017年的研究显示，在55岁及以上的新加坡人中，估计有2.8％营养不足。杜克—国大医学院老龄化研究与教育中心2018年的研究也显示，在4500多名60岁及以上新加坡人中，6.6％属于过瘦，即体重不足的群体。

伊丽莎白医院高级营养治疗师雷美芳说，根据世界卫生组织的定义，营养不良指的是摄入能量抑或营养素不足、过度或失衡。老年人消瘦的情况呈上升趋势，意味着越来越多老年人所摄取的食物无法满足自身的营养需求。

营养不良原因多

雷美芳指出，老年人营养不良的原因多，这包括生理、社会经济和心理层面的因素：

●老年人因生理上的肠胃功能变化，以及牙齿状况不佳，吞咽障碍，嗅觉与味觉退化等因素，会直接影响进食能力和意愿，并增加老年营养不足的风险。

●低收入和独居老年人较容易发生营养不良。

●心理因素如抑郁、压力、焦虑，也可能加剧老年人营养不良的问题。

常见症状

常见的营养不良症状包括：

●没胃口，食量明显减少。

●体重不足，体重下降。

●皮下脂肪逐渐减少消失。

●精神不振，容易疲累。

负面影响

雷美芳提醒，人们要正视营养不良问题，尤其这可能带来以下的负面影响：

●体重不足、抵抗力不足，容易感染疾病。

●增加骨质疏松的风险。

●增加肌少症（也称肌肉衰减综合征，Sarcopenia）的风险。这是一种进行式、广泛性的骨骼肌质量和力量下降的综合征，并可导致身体残疾，生活质量下降和死亡等不良后果。严重的老年少肌症无法逆转，因此预防尤为重要。

如何增加摄取量

雷美芳针对老年人营养不良的常见原因提出建议，以增加年长者的饮食摄取量。

●胃口不好：宜定时用餐和少量多餐，并尽可能与朋友或家人一起吃。如果察觉胃口不好和食量明显减少，应及时到营养门诊接受营养评估和就诊。

●牙齿状况不好：食用软质和易咀嚼的食物。根据食物种类可做出以下适当调整。

－碳水化合物：如烹煮米饭时可增加清水分量，或用粥代替米饭。面条、米粉、粿条可稍微延长烹煮时间，煮得较软。或用马铃薯代替碳水化合物， 蒸熟后的马铃薯可压成泥状；吃面包或饼干时，可先在饮料中浸湿。

－蛋白质：用豆腐、鸡蛋、鱼肉和肉末来代替肉类。或用饮料如牛奶、豆奶替代。

－蔬果：宜选择较软的水果，如木瓜、西瓜、芒果。将蔬菜如西兰花、花椰菜和绿叶蔬菜（去茎）切碎，烹煮更长时间。

★提醒：如果牙齿状况不好或所佩戴的假牙带来不适等问题，请看牙医做检查。

●吞咽困难：寻求语言治疗师的帮助，语言治疗师可评估吞咽状况，并根据个人状况给予适当建议。

教你做香菇肉末拉面

雷美芳指出，老年人要注重饮食健康以强健身体。确保体内能量和蛋白质充足是预防营养不足和肌肉减少症的关键。

以下食谱是由伊丽莎白医院副厨师长陆则郚提供。雷美芳说：“这道香菇肉末拉面含有老年人所需的各种重要营养来源，如碳水化合物、蛋白质、纤维素、维生素和矿物质。人们可根据个人喜好改变食谱的原材料，如喜欢软质的食物，可用面线、米粉、粿条代替面条。”

这道香菇肉末拉面含有老年人所需的各种重要营养来源，如碳水化合物、蛋白质、纤维素、维生素和矿物质。（受访者提供）

香菇肉末拉面

材料（4人份）：

香菇与肉末酱：鸡肉碎末150克、香菇50克、洋葱15克、姜15克、蒜15克、低钠酱青2汤匙、酱油1汤匙、鸡高汤200毫升、马铃薯淀粉少许、胡椒少许、盐少许。

面条：拉面150克、黄瓜（切丝）50克、萝卜（切丝）50克、芝麻油少许。

青葱点缀。

做法：

①制作肉末与香菇酱：

·在锅中热油，加入蒜、姜、洋葱，快速翻炒。

·加入鸡肉末、香菇一起翻炒约2至3分钟。

·加入鸡高汤与酱油，煮沸后转小火炖煮约4分钟。

·用酱青、少许盐和胡椒调味，再用马铃薯淀粉勾芡。

·熄火，放置一旁待用。

②制作拉面：

·将拉面放入沸水中煮约2至3分钟，再放置一旁待凉。

·沥干拉面，撒上芝麻油。

③将步骤①的酱料淋在步骤②的拉面上。

④加上黄瓜和萝卜丝，最后撒青葱点缀，趁热上桌。

贴士：

★拉面可用米线、米粉、粿条、全麦面等面食取代。

★鸡肉末可混入豆干或豆腐，丰富口感与味道。

★喜欢吃辣也可以加入少许辣椒。