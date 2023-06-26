干燥综合征——长期口干眼干？

词条：干燥综合征



干燥综合征（Sjogren Syndrome）是一种常见自身免疫性疾病，其特征是外分泌腺如泪腺和唾液腺功能障碍和遭到破坏，与淋巴细胞浸润和免疫高反应性有关，多见于40至50岁女性。

外分泌腺体主要分泌人体各种体液，如唾液腺分泌唾液，泪腺分泌泪液，胃腺分泌胃液等。当这些腺体被攻击破坏、萎缩，导致分泌功能下降后，人体就会出现各种干燥症状，如眼干、口干、皮肤干等，并由此引发一系列问题，例如：若长期缺乏泪液会引发角膜炎，皮肤干燥、敏感性增高或导致皮肤瘙痒等。

如何辨别

一般情况下，人们对口干、眼干都不太注意，认为是天气干燥或上火引起。事实上，一些疾病如糖尿病、甲状腺疾病也会出现类似症状。那么，该如何辨别自己是否患有干燥综合征呢？

·口干：持续三个月以上，喝水也无法缓解，吃干粮如饼干需水送服，吞咽困难。

·眼干：眼干症状超过三个月，眼睛常有异物感，角膜溃疡。

·其他：反复或持续出现唾液腺肿大，近几个月或近年逐渐出现龋齿或牙齿片状脱落等，有不明原因关节痛等症状。

以上三种情况，若前两种各存在一个症状，或有可能患上干燥综合征。如果三种情况每种都存在一个症状，应咨询医生，尽快就诊治疗。目前，干燥综合征无法治愈，其治疗的主要目标是阻止疾病的发展和延长严重疾病患者的生存期，主要缓解患者口、眼干燥的症状，抑制患者体内发生的异常免疫反应，保护患者脏器功能，并减少淋巴瘤的发生概率。

患者“三不宜”



1. 不宜只靠喝水缓解：干燥综合征患者虽须补充水分，但单纯依靠多喝水来治疗是不行的，必须接受正规治疗。

2. 不宜过多看手机：长时间盯着电子屏幕，会造成眼睛干燥，不利于视网膜健康。

3. 不宜频繁洗澡：每天洗澡不宜多于两次；水温不宜太高，也不适合泡桑拿浴。洗澡时应少用肥皂、沐浴露等，可使用保湿性润肤产品。