右上腹剧痛别忍 当心胆结石作怪

胆结石高风险族群除了年长者，还有肥胖者、糖尿病患者、女性、患有红血球疾病者等。胆结石若不及时治疗，恐引起其他并发症。医生强调，做胆囊切除手术不会对消化系统健康或整体健康产生重大影响。

胆结石是在胆囊中发现的小石头样沉积物，该疾病在年长者身上十分常见，但并非只有年长者才会患上。年轻人也可能患上胆结石，尽管这种情况不太常见，但也不能掉以轻心。

肠道和肝脏专科诊所Alpha Digestive & Liver Centre肠胃及肝科顾问医生叶承汉受访时说，年长者属于胆结石高发族群，形成的原因尚不明确，但或许与胆固醇和红血球成分积累的时间较长，发生感染的机会较高有关。

胆囊是一个梨形的小器官，位于腹部右侧的肝脏下方。这个小囊储存着肝脏分泌的胆汁，胆汁帮助身体消化脂肪，使脂溶性维生素和营养物质更容易吸收到血液中。叶承汉医生解释，胆结石是在胆囊内形成，当胆汁中的胆固醇过多、红血球过度分解或胆囊反复感染时，就会发生结石情况。

叶承汉医生说，保持健康的生活方式，维持良好的饮食习惯和定期锻炼，以保持健康体重和预防糖尿病，有助于预防胆结石。（受访者提供）

一般可分三类

胆结石一般分为三大种类：胆固醇结石、色素结石和混合结石。当胆汁中的胆固醇含量过高时，就会形成胆固醇结石。色素结石是由体内的红血球分解而形成。胆结石会对胆囊的正常功能造成影响，并引起消化不良。另，胆结石也可能导致长期的低度胆囊感染。较大的胆结石有可能会使胆囊阻塞，而较小的胆结石会从胆囊排出并阻塞胆管，引起多种症状和并发症。

右上腹部疼痛是胆结石非常明显的一个症状，患者除了会感觉到明显腹痛之外，同时还伴随着一定程度的恶心呕吐、发烧，也可能会有黄疸症状。

叶承汉医生说，最常见的胆结石诊断方式是透过腹部超声波检查。患者可通过超声波扫描、电脑断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）扫描，以检查胆囊是否存在异常。

快速减肥导致胆结石？

有研究显示，在快速减肥的二至四个月内，约有四分之一的减肥者会出现胆结石，快速减肥是导致胆结石的主要原因之一吗？叶承汉医生说，快速减肥的确会使人体形成更多的结石，但具体原因不明。然而，他建议，超重或肥胖者应采取循序渐进的减肥方式，以减少结石的形成。

胆结石高风险族群包括：年长者、超重与肥胖者、糖尿病患者、女性、患有红血球疾病者，如地中海贫血症或反复性胆囊感染者。那么，高风险族群如何预防胆囊结石的形成或控制病情？叶医生说，保持健康的生活方式，维持良好的饮食习惯和定期锻炼，以保持健康体重和预防糖尿病，对预防胆结石将有所帮助。

治疗方法有哪些

针对胆结石的治疗，叶承汉医生解释，手术切除胆囊或胆囊切除术是主要的方法，该手术通常通过腹腔镜或微创手术完成，很少需要开刀。然而，针对胆结石导致感染，且不适合进行手术的患者，则可采用一种新的内窥镜技术，用支架引流胆囊。此外，也有患者选择口服熊去氧胆酸（ursodeoxycholic acid）药物来帮助溶解胆结石，但采用该方法，可能需要很长时间才能溶解胆结石。

胆结石是在胆囊内形成的坚硬、石头般的沉淀物。（iStock图片）

然而，若有胆结石却不及时治疗，可能引起其他并发症，如持续性腹痛、感染（腹痛和发烧情况），以及胆结石掉入总胆管，而引起疼痛、感染或引发胰腺炎。

叶承汉医生提醒，如果感到右上腹部疼痛或伴有发烧或感觉不舒服，应尽早去看医生。另外，如果病人已知自己的结石很大，即超过一厘米，最好将胆囊切除，这是由于病人有患上胆囊癌的微小风险。

叶承汉医生强调，进行胆囊切除手术不会对消化系统健康或整体健康产生重大影响。除非手术期间或之后出现并发症。常见的短期并发症包括：出血、感染、胆管损伤所造成的胆漏、胆管狭窄，或损伤附近的血管或肠道，但总体而言，这类并发症发生的风险很小。

要注意的是，病人在手术后可能会出现大便稀溏，在一段时间内应少吃油腻食物。