炎症性肠病可导致肠溃疡

词条：炎症性肠病

炎症性肠病（Inflammatory Bowel Diseases，简称IBD）是胃肠道慢性炎症的总称，包括克罗恩病（Crohn’s Disease）、溃疡性结肠炎（Ulcerative Colitis）和不确定性结肠炎。在过去十年里，炎症性肠病在亚洲已愈加普遍，新加坡估计有2000名炎症性肠病患者，而溃疡性结肠炎的患病率估计每10万人有8.6人，克罗恩病患者每10万人则有1.3人。针对克罗恩病的患者，肠内壁的慢性炎症可能导致并发症，如肠溃疡或肠梗阻，可能需要手术治疗。

临床表现上，患者一般症状为腹痛（疼痛通常是断断续续）、腹泻（粪便可能有或没有血），其他症状还可包括发烧、体重减轻、靠近肛门部分疼痛。不过，人们不能单靠症状自行判断患上的是哪种胃肠道慢性炎症，须由医生做诊断。

目前医学界对炎症性肠病的导因没有结论，但相信与饮食或肠道细菌、基因等因素，激发过分活跃的免疫反应有关。临床证实，吸烟也常与炎症性肠病挂钩。

误以为是肠易激综合征

须注意的是，炎症性肠病经常被误以为是肠易激综合征（irritable bowel syndrome，简称IBS），因为两者的症状类似，但它们是两种完全不同的病况。肠易激综合征属于良性疾病，不会导致任何严重的健康问题；炎症性肠病则是一种炎症状态，可能导致肠溃疡和肠梗阻等。除了肠易激综合征患者出现的腹痛和排便习惯改变外，炎症性肠病患者还可能有粪便带血，食欲减退或持续腹泻引起的体重下降等症状。

如果发现有持续令人烦恼的症状，应尽早咨询肠胃科医生做检查，如血检、腹部成像检测和内窥镜检查。一般炎症性肠病患者会在这些检查中发现异常现象。