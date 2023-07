髋部或膝盖关节动了手术 如何护理锻炼

物理治疗师蔡杰沩受访时指出,家人完成膝盖关节或髋部手术后,在使用助行器时,看护者可从旁提供协助,监督患者正确完成锻炼计划,并给予鼓励和推动力,同时提醒患者遵循术后所需的护理。

简单运动如走路、弯腰和转身都会用到髋部(hip)关节和膝盖关节。一旦这些关节受伤,严重至需手术治疗的患者,手术后的活动得受限制和接受适当护理,以促进康复。

裕廊社区医院物理治疗师蔡杰沩指出,完成髋部手术后,康复期可介于两个月到六个月。他说:“大多数完成选择性全髋关节置换术的人在六周内可参与许多日常活动;在三个月后,多数患者可以恢复手术期间所失去的大部分耐力和体力,大致上也可自由参加日常活动。”

膝关节置换术的康复期,介于三个月到一年。蔡杰沩说:“完成膝关节置换术者可能需要三个月才能恢复大部分活动;要完全恢复体力和耐力,或需六个月到一年时间。康复时间主要取决于患者手术前的身体状况,是否有其他健康问题,以及是否有严格遵循医疗指示。”

多数人在术后第二天就能借助助行器行走,而通常在一两个月内就无须依赖助行器了。至于要恢复到手术前的运动水平等确切情况则因人而异,建议咨询医生和物理治疗师。

什么时候须求医

完成关节置换手术后,长时间走动或久坐可能引起疼痛与肿胀,而肿胀症状或会进一步加剧疼痛与限制行动力。蔡杰沩提醒,应及时察觉症状并寻求适当治疗:

即使使用处方止痛药,疼痛感仍持续或不断增加。

下肢肿胀、发热、疼痛或有抽筋现象。

伤口散发异味。

伤口的敷料内渗出血液或液体。

发烧超过38摄氏度。

此外,患者在手术后也应注意以下事项:

避免弄湿伤口(除非伤口敷料属防水性质),术后初期可用湿海绵擦拭身体。

若伤口暴露在外,别触摸手术的切口线。

避免在伤口周围涂抹药膏或乳液,除非有医生建议。

切忌做任何剧烈运动或参与负重相关活动。

避免跪下或蹲坐的动作。

看护者可提供的援助

裕廊社区医职能治疗师莱伊妮(Raiyini D/O Balu)指出,看护者能提供的援助包括营造一个更安全的环境,让完成手术后的至亲能积极参与日常生活。例如:通过移动家具,清除杂物等,让患者在使用手杖或助行器时,有更多行走空间,减少跌倒风险。

莱伊妮说:“有时髋关节手术会阻碍患者完成一些日常活动。看护者可根据情况添购适当的辅助设备,如方便患者自行处理下半身包扎的长柄设备,以及洗澡时可使用的长柄海绵等。”

此外,多鼓励患者参与日常活动也很重要,这能防止他们的身体状况恶化,激励他们保持生活独立。必要时可调整一些日常物品的摆放位置,如把淋浴用品放在患者坐着也能轻易拿到的地方,亦能降低跌倒概率。

蔡杰沩补充,在日常照顾方面,看护者还可多留心以下几点:

●完成手术的患者可能得用带轮式助行器或手杖走路,看护者可从旁协助。譬如:患者使用助行器进出汽车或上下楼梯时,或需要看护者帮忙搀扶。

●家庭锻炼计划(Home Exercise Program,简称HEP)是一组由物理治疗师指导患者在家中完成的一系列康复运动。看护者可从旁监督,确保患者按照指示正确完成锻炼计划,有看护者在身边支持也有助增强患者的自信心。

●看护者可多给予鼓励和推动力,确保患者定期复诊,更专注与积极投入康复治疗。以疼痛管理为例,可助患者每小时冰敷20分钟,以及提醒患者在物理治疗前30分钟服用止痛药。

●看护者可加强对术后护理的认识,提醒患者遵循手术后所需的护理并适时给予协助。

康复运动锻炼



蔡杰沩推荐适合在髋部和膝盖关节手术后做的运动。以下运动皆能在康复的早期阶段开始逐步做,但须确保疼痛程度在耐受范围内。

●坐式膝盖伸展(Seated Knee Extension):

1.坐在有靠背的稳固椅子,双手可放在大腿上或握着椅子扶手。

坐在椅子上,双手放在大腿上或握着扶手。(裕廊社区医院提供)

2.抬起动过手术的那只腿向前伸展。

抬起动过手术的腿向前伸展。(裕廊社区医院提供)

3.维持姿势约10秒再缓缓放下,让脚着地。

4.重复以上动作,10次为一组运动,每天完成三组。

5.根据物理治疗师的指示,可适当使用踝部加重袋(ankle weights)增加负重锻炼。

●仰卧臀桥(Supine Bridging):

以下这组运动可帮助加强臀部肌肉。

1.躺在床上或是稳固的平面上,弯曲双膝。

躺下并弯曲双膝。(裕廊社区医院提供)

2.通过推动脚跟,慢慢抬高臀部,确保与躯干和膝盖呈一条线。

推动脚跟,抬高臀部,躯干和膝盖呈一条线。(裕廊社区医院提供)

3.维持姿势10秒,重复10次为一组运动,每天完成三组。

●坐下到起立(Sit-to-Stand):

以下这组运动可帮助基本功能性训练。

1.坐在有扶手的稳固椅子,但臀部稍微向前移。

2.双手放在扶手上,双脚微张,脚板平放着地。

坐在有扶手的稳固椅子,但臀部稍微向前移。双手放在扶手上,双脚微张,脚板平放着地。(裕廊社区医院提供)

3.背部与后颈保持挺直,身体稍微前倾,将身体重量稍微转移到前脚。

背部与后颈挺直,身体稍微前倾,身体重量稍转移到前脚。(裕廊社区医院提供)

4.用腿部与手臂的力量支撑自己站立起来。重复这动作,10次为一组运动,每天完成三组。

支撑自己站起来。(裕廊社区医院提供)

★提示:要增加锻炼难度,可把手臂交叉放在胸前,用腿部力量站立。

线上英语讲座

讲解膝盖和髋部术后居家护理

裕廊社区医院本月底将举办“照顾完成膝盖和髋部手术的至亲”(Caring for our loved ones after knee and hip surgery)线上英语讲座,邀请物理治疗师蔡杰沩从看护者角度,讲解如何协助至亲做术后居家康复活动,以及有利于恢复体力的运动种类。