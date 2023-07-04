染爱之病非绝路　控制病情如常生活

人们一提起爱之病仍“谈爱色变”，多数患者甚至觉得自己被判了死刑。治疗过多名HIV感染者的孔振宇医生鼓励患者勇敢面对疾病，别把它视为贴在身上的负面标签，同时希望改变人们对这种疾病的看法。

如果被诊断感染爱之病或人类免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus，简称HIV）时，多数患者都觉得生命在此刻几乎停摆，无法过正常生活，社会将宣判他们“死刑”。

现今，人们对于爱之病（HIV晚期）依旧“谈爱色变”。性行为是人类免疫缺陷病毒传播的主要途径。此病也可通过接触受感染的血液和非法注射药物或共用针头传播，也会在怀孕、分娩或哺乳期间由母亲传播给孩子。如果不使用药物治疗，人类免疫缺陷病毒可潜伏数年而削弱免疫系统，导致最后患上爱之病。

世界卫生组织数据显示，自发现HIV与爱之病后的40多年来，全球已夺走超过3300万条生命。HIV和爱之病仍无法完全治愈，但药物可以控制感染并防止疾病进展。世卫指出，抗逆转录病毒疗法（antiretroviral therapy／ART）近年进展良好，相较于1980年代的HIV高峰期，现今有较少人因感染此病毒而丧命。

DTAP诊所集团驻诊医生孔振宇指出，今天人们对爱之病或HIV患者仍存在误解，希望通过分享治疗HIV感染者的亲身经历，打破人们对这种疾病的负面看法。

孔振宇医生说，即使伴侣感染HIV病毒，也有可能生下不带病毒的孩子。（受访者提供）

他说：“我们须要明确区分这种疾病对患者带来的损害。有时患者是无辜的一方，好比对癌症患者来说，人们虽讨厌癌症，但是对患者仍保持热爱与支持。”

孔振宇医生第一次接触HIV患者是在医学院的时候。教授要他检查一名头发灰白的中年男子，他发现对方的肺部和心脏等并无异常。他的教授回答，这个人只是感染HIV病毒，在接受治疗时和正常人并无异样。他说：“这段经历深刻地影响我照顾和治疗HIV感染者的方式，我们应该把患者当作一个普通的流感病人来看待。当然，大前提是必须做好预防跟患者有血液和体液接触的安全措施。”

检测不到病毒载量表示病毒无法传播

行医多年，孔振宇医生治疗过不少HIV感染者。汤姆斯（假名）十多年前在一段恋情中感染病毒。患者找上孔医生时，几乎已放弃或不再相信会遇到一个能接受这种病况的伴侣。孔医生指出，对于患者而言，家人的支持非常关键，汤姆斯很幸运有一个支持他的家庭，接受并理解他所面对的情况。长期患病期间，汤姆斯坚持服药，后来已检测不到病毒载量，这是一张让人感到安慰的成绩单。

汤姆斯的经历可鼓励其他患上同类疾病的患者，这种慢性疾病虽然给人带来精神折磨，但只要定期服药，把病情控制好，患者依旧可以拥有正常生活与工作，甚至找到另一半。

孔医生说：“几个月后，我遇到一对新婚夫妇迈克和金妮，迈克的HIV病毒检测结果呈阳性，对他而言是沉重打击，整个咨询过程他都保持沉默。我的责任是让他们相信这疾病可通过常规药物加以控制，他照旧能像其他人一样过正常的生活。”反过来，他的妻子表现出更大的勇气与支持，积极地为丈夫做大量关于病情的研究，什么治疗方式最好，甚至包括生育的可能性等。

孔医生说：“即使伴侣感染HIV病毒，也有可能生下不带此病毒的孩子。现代医学已经发展到一个阶段，无法检测到病毒载量即表示病毒无法传播，患者可以生下健康的下一代。”夫妻中另一半的支持与鼓励，是维系一段美好婚姻的基石。

用爱的力量支持患者

另一个是60多岁的K太太的个案。结婚30多年，孩子都已长大，她的丈夫却不幸感染HIV。孔振宇医生指出，这是他接触与治疗的HIV感染者中，唯一有三个成年孩子的家庭。

K太太说，她花了很长时间才接受这个事实，孩子们也支持她，她愿意与丈夫继续走完这段人生路。

她提及夫妻仍有行房，但必须采取暴露后预防措施（ Post-exposure prophylaxis），即在有可能暴露于HIV病毒后，服用抗逆转录病毒药物，以免受感染；或暴露前预防措施（Pre-Exposure Prophylaxis），这是预防HIV病毒的口服药，保护自己免受感染；它并不能预防在行房时可能感染的其他传染病，所以使用安全套来避免感染至关重要。

孔振宇医生说，尽管K太太面对这些不便，她仍表现出坚强与爱的力量。她说，和丈夫已经走过大半生命路程，想象一下那些刚开始步入婚姻的年轻夫妻，如果面对这种情况，会有什么样的反应？

孔医生指出，爱之病和HIV感染者来自不同的背景和行业，积极面对，就能够继续过着正常生活，甚至享有美好的婚姻。每一个生命都值得尊重，他希望鼓励患者勇敢面对这类疾病，不要把它视为贴在身上的负面标签，甚至感到羞耻。