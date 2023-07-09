肺癌早筛早诊早治是关键

肺癌是我国最常见的三大癌症之一，而吸烟是导致肺癌的首要原因。

365防癌教育协会和阿斯利康（AstraZeneca）首次联办“您是否面临风险？”肺癌筛查（“Are You at Risk? Lung Cancer Screening”）活动，鼓励高危群体接受检查。

由于初期的肺癌患者症状往往不明显，接受检查对早期的肺癌诊断与治疗至关重要。 凡符合以下条件的群体，可免费接受这项肺癌筛查：

●持有橙色或蓝色社保援助计划（CHAS）卡。

●年龄介于50岁到80岁。

●吸烟超过或等于20包年（注：包年以每日吸烟包数乘以年数计算。如果在过去20年每天吸一包，或在过去10年每天吸两包，就等于20包年。）

●现仍在吸烟或戒烟时间少于15年。

报名网站：365cps.org.sg/screening-campaign（活动截止日期：8月18日）对这项肺癌筛查有任何疑问或想了解更多详情，可电邮至elyn.tan@365cps.org.sg。

365防癌教育协会呼吁公众积极参与募捐。募捐网站：giving.sg/365-cancer-prevention-society/areyouatrisk（捐款30元以上者可获得250%的税收减免。） 若对募捐活动有任何疑问或想了解更多，可电邮至fundraising@365cps.org.sg或拨电63373368。