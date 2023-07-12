耳穴压豆法 助治糖尿病

一些糖尿病患者除了服用西药，也看中医。耳穴压豆治疗是中医治糖尿病的方法之一，一般适合所有患者，也可配合其他中医疗法，如中药、针灸等。

乐善中医诊所傅瑜敏中医师接受《活得好》访问时说，耳穴压豆法具体操作是将表面光滑近以圆球状或椭圆状的中药王不留行籽等，贴于0.6×0.6厘米的小块胶布中央，然后对准耳穴贴紧并稍加压力，使患者耳朵感到酸麻胀或发热。糖尿病选用的主穴常为胰、胆、三焦、缘中、内分泌、屏间、交感、下屏尖；配穴常有肺、脾胃、肾、渴点、饥点。

胰胆穴可促进胰岛素分泌，降低血糖，是治疗糖尿病的主要穴位；缘中，内分泌可协助胰胆穴促进胰岛素分泌，降低血糖；三焦是迷走神经、舌咽神经、面神经混合与分布之处，刺激三焦可直接促进胰岛素分泌；皮质下有调整中枢神经的功能，以便调节消化、心血管、内分泌系统的功能，利于胰岛素分泌；口、胃抑制消化系统功能，降低食欲；肺通过自身宣发肃降的功能调节水液的输布、运行与排泄。肺气宣发作用主要是将从脾化生的津液向上传送到头面，向外到达肌表腠理，并转化为汗液排出体外；与之相对应的，肺通过肃降功能将津液向下向内输送到肾，最终以尿液的形式排出体外。因此肺肾二穴合用，可调节周身水液代谢，并有贮尿作用。

医师可根据主证及辨证分型取穴。