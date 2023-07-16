深度睡眠脑电波 可预测血糖控制

缺乏优质睡眠会增加人们患上糖尿病的风险，近期发表在《细胞报告医学》杂志的最新研究发现，一种潜在的人体机制能解释夜间深度睡眠的脑电波，如何调节身体对胰岛素的敏感性，从而改善人们隔天的血糖控制。

这项新研究是建立在2021年一项啮齿动物研究的基础上，由美国加州大学伯克利分校（University of California, Berkeley）的一组睡眠科学家展开。研究员指出，睡眠阶段主要分为两大类：快速眼动（REM）和非快速眼动（NREM）睡眠。

非快速眼动睡眠可再细分成三个阶段，入睡者会随着不同阶段越睡越沉。第三阶段的非快速眼动睡眠属于最深层的睡眠阶段，这占了成年人总睡眠时间约25%，这阶段大脑所产生的脑电波会开始相关的连锁反应，从大脑到心脏，再到其他身体部位，改变血糖的调节机制。这其中有两种脑电波的结合，即睡眠纺锤波（sleep spindles）和慢波，促使身体对胰岛素敏感性的增加，进而带来降低血糖水平的益处。

研究人员首先检查约600人的睡眠数据并发现，这种特殊的深度睡眠脑电波组合能预测睡醒后第二天的血糖控制情况。此外，他们发现这两种深度睡眠脑电波发生更强烈与频繁的耦合（coupling）会使身体的神经系统切换到更平静的分支，称为副交感神经系统。这种转变预示身体对胰岛素的敏感性增加，使细胞从血液中吸收葡萄糖，并防止血糖飙升。掌握了这些信息后，研究人员针对另一组1900名参与者重复相似的研究调查，达到的结果证实研究员之前的推测。

未来技术或可改变深度睡眠脑电波

由于睡眠品质是可以调整的，最新调查发现，睡眠可作为辅助治疗的一部分，用于治疗高血糖或二型糖尿病患者。

研究员透露，这项发现不仅强调睡眠在管理糖尿病方面的重要性，通过观察深度睡眠的脑电波，也可作为人们在睡醒后第二天的血糖水平的敏感指标。这比传统的睡眠指标更有效，而深度睡眠脑电波可作为一种新颖、非侵入性的工具，用于预测个人的血糖控制情况。研究员期望未来或许有新技术，可改变人们深度睡眠期间的脑电波，这将有助于人们更好地控制血糖。