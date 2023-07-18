有效去污杀菌 清除居家健康隐患

家是最安全的地方？不见得。即使每天清洁打扫，污垢灰尘依然无孔不入，细菌恣意生长，危害我们的健康。研究发现，厨房是藏污纳垢最严重的地方，冰箱则是“污染重地”，连宠物也可能是“带菌者”。受访家庭医生解说细菌最常出没的地方，以及如何确保环境卫生，避免因受感染而生病。

大家以为每天把家里打扫干净，应该是比外头更清洁卫生，其实不然。家中厨房是藏污纳垢最严重的地方。



全球卫生理事协会2010年在全世界九个国家，澳大利亚、加拿大、德国、印度、马来西亚、沙特阿拉伯、南非、英国、美国做过一项《家庭卫生报告》调查，研究人员检测从家用电冰箱格层收取的样本，证实电冰箱是家里其中一个“污染重地”，平均每平方厘米约有1140万个各类细菌。

美国公共卫生和安全组织对22个家庭的30件物品做测试，发现77%的厨房海绵和抹布含有大肠菌群，这包括沙门氏菌和大肠杆菌。