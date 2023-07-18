协力看护年长病人 将心比心疗愈身心

除了正确诊断外，还须进一步了解病情如何影响病人的生活，甚至是对身边家人所造成的冲击，从而动员不同专科的医疗人士联手诊治病人，并借助医院或社区资源，和病人及家属一起寻求解决方案。

新加坡人越来越长寿是好事，我们周围的朋友或前来看诊的病人，也有越来越多“冻龄”人士，因为他们的外貌和举止完全不见老态，让人羡慕。

在接触这些逆龄人士时，一般人会想知道他们的保养秘诀，或直问哪里做了微整。其实，微整只能取得短期效果。保持“长生不老”的秘诀不外是经常运动、均衡饮食和拥有活跃的社交生活，以保持身心健康，避免老态龙钟。即使患有慢性疾病，只要学会如何控制病情并付诸行动，多数人还是可以防止未老先衰，得以安享天伦之乐。

然而我们接触的年长病人中，确实有不少长者身体衰弱或是行动不便。他们大多患有多种慢性病，因疾病控制欠佳及运动不足，导致身体陷入衰弱（frailty）不健康的状态。如此一来，只要病人的健康或心理出现少许压力，病情就会加剧，各种并发症也更容易接踵而至。当虚弱的病人百病缠身，服用多种药物可能相互影响，发生副作用的概率或许也会相对提高，治疗过程亦会因此越加复杂。

除了病症所带来的痛苦外，体弱病人也会因病情而无法完全独立生活，进而影响身边的亲人。届时，他们的日常起居可能需要有人帮忙，如洗澡和喂食，并给至亲带来多方面的压力：除了体力、精神、经济方面的要求外，也影响个人生活。

体弱多病需个体化全面疗程

针对身体状况不错或只有单一疾病的患者，现有的医疗体制在看护和治疗方面往往游刃有余，可通过先进技术治好病人。然而，换作体弱多病的年长病人，不管病情有多轻微，其影响力常常超乎一般人能理解的层次及范围。正所谓牵一发而动全身，治疗方式不能像菜单般逐一处理。

面对这类病人，医生不能只求治病，而是必须采用“个体化的全面疗程”（personalised holistic medicine）方针：除了正确诊断外，还须进一步了解病情如何影响病人的生活，甚至是对身边家人所造成的冲击，从而动员不同专科的医疗人士联手诊治病人，并借助医院或社区资源，和病人及家属一起寻求解决方案。除了要对症下药，还需看护者从容自信地照顾好病人，病人才有望早日康复。

陈筛廉医生：健康SG计划可协助提高大众对照顾个人健康，善用不同医疗资源的意识。（作者提供）

所谓的“全面疗程”包括：

●了解病情对病人健康、日常生活与社交活动的影响。

●询问病人和家人最在乎的事项。

●意识到衰弱年长者生病后，更容易出现病情恶化或药物产生副作用的情况。因此须谨慎处理与做出调适。

●有些疾病虽无法根治，但可根据病人和家人最在乎的事，满足病人在生活质量、心理状况等需要。

●了解对一些病人与家人来说，一起相处的时光“质量”重于时间的长短。

培训更多社区机构专员

随着社会上年长病人的增加，医疗体制也须加快发展全面看护体弱多病者的资源，如培训更多社区机构专员来照顾这群病人，以及在社区里推出更多辅助制度协助年长病人和看护者。医院也可动员不同专科人员，根据个别病人的情况，规划全面的医疗程序。

以即将在明年初开业的兀兰医院为例，我们已在社区推广评估年长者衰弱症状的检测，借此教育居民如何预防或是接受治疗。总之，政府在今年积极提倡的健康SG计划，有益于人口老龄化的新加坡，协助提高大众对照顾个人健康，善用不同医疗资源的意识。