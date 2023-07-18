腰背痛并非老化问题，年轻人也经常面对这种折腾。骨质疏松症是否会引起腰背痛？腰背痛若治不好，应当接受手术吗？

此外，运动与服用营养补充剂对背痛能发挥多少作用？什么是骨关节炎，有哪些有效的治疗方案？

想知道以上这些有关腰背肌肉骨骼疼痛的问题，可报名参加新加坡疼痛护理集团举办的“腰背疼痛大解答”讲座，中西医专家为你解开腰背疼痛的疑问，并分享常见的背部脊椎关节疼痛个案。主讲者包括：李文鉴医生（疼痛护理专家，新加坡疼痛护理中心）、汤龙庆医生（骨科专科医生，PTL Spine & Orthopaedics脊椎与骨骼专科诊所）以及温颜菁中医师（佰康合一中医诊所）。

内容包括：探讨腰背部疼痛与退化的关系；药物、保健品、中医养身和其他疗法；解说脊椎关节炎、骨刺，风湿病；新微创治疗法；维持骨骼健康的有效方式。

讲座将以互动方式进行，两名腰背疼痛患者将现场分享他们的实际病况，并向专家提出问题，公众有机会询问关于控制疼痛及背部健康问题。

主办单位在活动当天下午12时30分，将举办“基本健康检验”活动，有兴趣接受免费体检者，在购票后通过电子邮件注册健康检验，名额有限。

“腰背疼痛大解答”华语讲座

日期：8月5日（星期六）

时间：下午2时至傍晚5时（下午1时开始入席）

地点：大巴窑建屋局中心礼堂 （HDB Hub auditorium），

480 Lor 6 Toa Payoh S310480

票价：每人$10（凭票入场，附送价值$50小礼包）

购票方式：上网www.Paintalk.sg购票；

SMS或WhatsApp购票：发送简讯至 87779500（简讯格式：英文名 <空格> 参加人数）

咨询热线：87779500（周一至周五，上午8时30分至傍晚6时）

主持人：广播员潘家镳