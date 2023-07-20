从饮食着手 调节胆固醇

我国心血管疾病近年有所增加，除了影响老龄化人口，也影响年轻一代。保护心脏健康，需从日常生活细节做起。一个简单的方法是在日常饮食中纳入含有植物固醇（Plant Sterols）的食物。研究证实，植物固醇有助降低坏胆固醇。

高胆固醇是心脏病的主要风险因素。高胆固醇不只发生在年长者，也影响年轻一代。（图/Getty Images）

胆固醇与心脏健康



工作繁忙，饮食不均衡，是现代都市人典型的生活形态。因此，都市人容易掉入摄取过多脂肪和缺乏运动这两大陷阱，造成低密度脂蛋白（LDL，即坏胆固醇）增加。低密度脂蛋白过高是引发心脏健康问题的导因之一。

根据我国2020年人口健康调查报告，高胆固醇从2017年的35.5%增加到2019年至2020年的39.1%。高胆固醇也随着年龄的增长而增加：从18岁至29岁年龄组约六分之一（15.7%）的成年人，到70岁至74岁年龄组三分之二（62.8%）的成年人，确诊患有高胆固醇。

高胆固醇是心脏病的主要风险因素，也是动脉粥样硬化的主要诱因。随着高胆固醇人数的上升，我国死于心血管疾病的总人数也从2020年的6990人增加到2021年的7762人，因此保持胆固醇水平在正常范围内对心脏健康很关键。

高胆固醇是心脏病的主要风险因素，也是动脉粥样硬化的主要诱因。（图/Getty Images）

植物固醇经证实 可降低坏胆固醇

科学研究显示，植物固醇能降低坏胆固醇。

植物固醇是一种天然物质，广泛存在于植物中，例如油类、豆类、坚果类；谷物、蔬菜、水果等。

医学专家建议，每天摄取1至3克植物固醇，有益身体。但由于天然食物中的植物固醇含量太少，无法满足人们的日常需求。因此，市场上推出有添加植物固醇的产品，包括牛奶，以帮助人体维持健康的胆固醇水平。

植物固醇的化学结构与胆固醇非常相似，可以减少肠道血管对胆固醇的吸收，从而降低坏胆固醇的水平。

此外，植物固醇并不会影响“好胆固醇”（即高密度脂蛋白，HDL）的水平。

终极护心组合：植物固醇+Omega 3和6

NESTLE OMEGA PLUS ActiCol牛奶，帮助调节血液中的胆固醇水平。（图/NESTLE OMEGA PLUS提供）

NESTLE OMEGA PLUS ActiCol牛奶是第一款含有植物固醇的成人牛奶。

有别于其他类似的植物固醇产品，NESTLE OMEGA PLUS ActiCol牛奶不仅提供人体双重保护（保护心脏和骨骼健康），而且还是一个“营养动力厂”：它含有Omega 3和6，而且钙含量高、脂肪含量低，“Nutri-Grade标志”A级（0%糖分），并获得“较健康选择”认证，使其成为健康心脏的终极伴侣。

NESTLE OMEGA PLUS ActiCol牛奶（550克装、950克装）的特点：

含有植物固醇

富含Omega 3和6

钙含量高

低脂肪

“Nutri-Grade标志”A级（0%糖分）

获“较健康选择”认证

每天饮用NESTLE OMEGA PLUS ActiCol牛奶，可调节胆固醇并提供钙质帮助骨骼健康成长。（图/NESTLE OMEGA PLUS提供）

总之，NESTLE OMEGA PLUS ActiCol含有植物固醇，是一种特别功能的牛奶，适合想要调节血液胆固醇水平的人。搭配均衡饮食和适度运动，它可以帮助你保持良好的心脏健康和活力。

今天就掌控你的心脏健康



我们可以在每一天为保护心脏做点事。每日喝2杯NESTLE OMEGA PLUS ActiCol，其中所含的植物固醇成分相等于食入90个苹果、126个胡萝卜和255个番茄的植物固醇。

今天就将NESTLE OMEGA PLUS ActiCol牛奶融入日常生活中，迈向较健康的胆固醇之旅吧。

欲知更多详情以及NESTLE OMEGA PLUS系列其他产品，可点击这里浏览网页。

NESTLE OMEGA PLUS系列其他产品有：OMEGA PLUS UHT牛奶（200ml）和独立的小袋装，容易携带出门，随时饮用很方便。

NESTLE OMEGA PLUS ActiCol UHT牛奶（200ml）。（图/NESTLE OMEGA PLUS提供）

NESTLE OMEGA PLUS ActiCol牛奶独立小袋装。（图/NESTLE OMEGA PLUS提供）

注：NESTLE OMEGA PLUS ActiCol牛奶可能不适合孕妇、哺乳期妇女和5岁以下儿童食用。对于服用降胆固醇药物的人，请在服用此产品前咨询医生。更多相关的信息，请参阅产品标签上的重要提示。

【本文由NESTLE Omega Plus呈献】