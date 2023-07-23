尿失禁，因绝经后雌激素减少引起？

锻炼骨盆底肌肉对尿失禁患者有效，是被推荐为第一线的尿失禁治疗管理，尤其针对压迫性尿失禁和急迫性尿失禁。骨盆底肌肉运动有助防止漏尿及减少尿急感觉。

本周提问：女性绝经后尿失禁问题

受访专家：郑宝平医生（邱德拔医院老年科部门顾问医生）

问：

我想请问医生：女性在绝经后是不是较可能发生尿失禁？是什么原因造成的？生产后的妇女是不是也有较高的尿失禁风险？另外，如果经常喝咖啡与做高强度运动，会使尿失禁恶化吗？我也想知道骨盆底运动对于控制膀胱多有效？需要多长时间才见效？如果不接受治疗，尿失禁会变得更严重或引起其他问题吗？

答：

本地女性尿失禁的概率介于10%至40%之间，而30%至50%的绝经后女性相信都患有尿失禁。绝经期雌激素的减少会导致泌尿生殖道发生萎缩性变化，进而引起泌尿系统症状，包括尿失禁，以及阴道灼热、出血等症状。尽管绝经与尿失禁之间有关联，但两者缺乏明确因果关系以证明绝经期间雌激素减少会直接导致尿失禁。

郑宝平医生：绝经期雌激素的减少，会导致泌尿生殖道发生萎缩性变化，但绝经与尿失禁之间缺乏明确的因果关系。（受访者提供）

多次分娩尿失禁风险高

研究显示，多次分娩会提高尿失禁的风险，尤其是压力性尿失禁（stress urinary incontinence）。这可能与分娩时盆底肌肉功能障碍和结缔组织损伤有关。与剖腹生产相比，阴道分娩的妇女发生长期压力性尿失禁的风险几乎增加两倍，这种情况在年轻女性中最为显著。此外，相较剖腹生产，阴道分娩也有稍高的急迫性尿失禁（urge urinary incontinence） 风险。

若发现有以下症状，建议尽快求医：

●打喷嚏、大笑或咳嗽时会漏尿；

●排空膀胱有困难；

●白天或夜晚如厕频率增加；

●尿中带有血液；

●排尿时感到疼痛。

如何改善症状

调整生活习惯或有助于改善尿失禁的症状，这包括定期做运动，肥胖者也应积极减重。患者可做不会对骨盆底造成太大压力的运动，如游泳、瑜伽、普拉提（pilates）或快步走。确保排便正常如饮食均衡减少便秘发生，以及避免喝酒精、含咖啡因和碳酸饮料，也对尿失禁患者有益。

骨盆底（pelvic floor）肌肉支撑着骨盆区域的器官，并有协调排尿的功能。锻炼骨盆底肌肉已被证实对尿失禁患者有效，并且被推荐为第一线的尿失禁治疗管理，尤其是针对压迫性尿失禁和急迫性尿失禁。骨盆底肌肉运动能增强骨盆底肌肉，防止漏尿以及减少尿急感觉。

要注意的是，骨盆底肌肉运动或许无法完全解决尿失禁问题。这个锻炼治疗的治愈率为16%至27%，而改善症状的概率为48%至80%。如果谨遵医疗指示做锻炼治疗，尿失禁患者可能在3至4个月内情况就有所改善。

瑜伽、普拉提、游泳或快步走等运动，不会对骨盆底造成太大压力。（档案照）

虽说尿失禁不太可能立即引起危及性命的情况发生，但未经治疗可能引发以下各种并发症：

●皮肤问题：如尿失禁相关皮炎、真菌性皮疹、皮肤感染。

●肾脏损伤：若膀胱排尿受阻，可能导致肾脏损伤，甚至是肾衰竭。

●心理健康问题：不着手治疗的话，可能导致抑郁症和焦虑症。

知多一点：

认识压力性与急迫性尿失禁

压力性尿失禁是指尿道括约肌松弛，膀胱颈过度移动，当腹压增强时就会不自主地漏尿，而怀孕、肥胖问题等都是导因。压力性尿失禁依严重程度分为轻、中和严重。因咳嗽、打喷嚏、大笑，或用力举起重物而引起的偶尔小泄漏，归为轻度压力性尿失禁。若是上楼梯、跑步或长时间站立、久坐，或在床上翻身时发生漏尿，则属于较严重的情况。如果不及时治疗，压力性尿失禁可能会破坏日常和社交活动，增加生殖器部位感染的风险，甚至可能妨碍性生活。

因咳嗽、打喷嚏、大笑，或大力举起重物时引起的漏尿，归为轻度压力性尿失禁。（iStock图片）

急迫性尿失禁是膀胱过度活动症的表现，或膀胱肌肉紧张过度和尿道括约肌的合作不当所引起。也有些患者是膀胱的神经受损而出现急迫性尿失禁的症状。生活紧张也是急迫性尿失禁的病因之一。其特点是短时间內有大量尿液流出且无法控制。患者应找医生做彻底检查，以便了解自己的病情和真正致病原因，针对原发病治疗。

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