热潮红不一定是更年期症状

词条：热潮红

热潮红（也称“潮热”，hot flushes）是指从脸部、头部、前胸，甚至是全身产生的异样燥热感，并常伴随皮肤发红的现象。热潮红可对专注力与情绪造成负面影响，部分患者还可能有夜间盗汗症状，影响睡眠品质。

热潮红常被视为女性更年期阶段常见的不适症状之一，除了与女性荷尔蒙失调有关，日本医学博士井上修二指出，引起热潮红症状还包括以下原因：

●泡澡时间过长

人体一般会通过血管收缩与扩张来调节体温。若泡澡时间过长，血管扩张、脑内血液循环异常，可造成暂时性热潮红。如果时间持续太久，还可能引起脱水、晕厥等问题。

●自律神经失调

精神压力与紧张等因素可造成自律神经紊乱，导致身心不适，亦容易造成头痛、心悸等症状。这些症状因人而异，部分患者也可能出现热潮红症状。

精神压力可造成自律神经紊乱，易造成头痛等症状，还可能导致热潮红。（iStock图片）

●甲状腺功能亢进症

葛雷夫氏症（Graves’ disease）会导致甲状腺功能亢进症发生。这是一种自身免疫系统疾病，患者会出现心悸、怕热、情绪不稳定、眼睛凸出以及热潮红等症状。若不接受治疗，或会引起心律不整等并发症。

●药物副作用

有些药物如用于调节高血压的药物可能引起热潮红副作用。若有持续不适的症状，应向医生反映问题，调整所服用的药物。

●天气热、中暑

在高温、高湿度的环境中待太久引起中暑，也会让身体、头部、脸部发热，导致热潮红。当发现有人中暑，应迅速将患者移至阴凉处，可扇风帮助散热，并让患者补充水分，避免休克的情况发生。

天气热引起的中暑现象，也可能导致热潮红。（档案照）

纾解压力助远离热潮红

要预防热潮红发生，通过消除压力、减少疲劳与确保睡眠充足都很重要。日常运动如健走、瑜伽和游泳，不但能锻炼身体，也有助放松身心，远离热潮红。

若是疾病所造成的热潮红，务必针对疾病接受治疗；若不是由疾病所造成的热潮红症状则可通过以下方法来缓解症状：

●用冷毛巾敷脸

因天气热、高温等因素造成的暂时性热潮红，可用毛巾浸泡冷水，敷在头部与脸部等出现热潮红的部位。

●调整饮食与适当使用补充品

有研究显示，补充普遍存在于黃豆及其制品的异黄酮，有缓解热潮红的作用。此外，通过摄取维生素E与市售的营养补充剂，可改善血液循环，也能维持自律神经平衡，帮助改善热潮红。可向专业医疗人员询问有关调养体质的适当饮食与补充品。

芳香疗法能使压力造成的自律神经紊乱得到缓解。（档案照）

●按摩与芳香疗法

精油按摩与芳香疗法有助身心放松，使压力造成的自律神经紊乱得到缓解，建议选择自己喜欢的香味可达到最大效益。

●呼吸练习

北美更年期学会认证执业医生麦克·古德曼（Michael Goodman）指出，呼吸练习能帮助身体放松、纾解压力，有助于避免热潮红发生。建议的呼吸练习包括将舌头放在上排齿颚之间，重复用鼻子呼吸四秒、嘴巴吐气四秒、闭气六秒的呼吸方式约四到八次；或将注意力集中在鼻孔与上唇之间的皮肤，维持正常呼吸四到五分钟。