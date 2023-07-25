7月28日是世界肝炎日，世卫指出，每10秒就有一个新的慢性感染病例。研究证实人们日常所吃的食物与慢性肝病的发展有所关联。地中海饮食普遍被推荐为维持健康肝脏的理想饮食选择之一。

肝脏每天执行500多种重要功能，以维持我们生命的正常运作。

但病毒性肝炎感染默默无声，只在病重后才会出现症状。有许多不同类型的肝炎病毒（从A型到E型肝炎病毒），但B型和C型肝炎最令人担忧。

7月28日（星期五）是世界肝炎日（World Hepatitis Day），世界卫生组织指出，每10秒就有一个新的慢性感染病例。所以，肝脏健康对人类健康至关重要。B型肝炎是全世界，尤其是亚洲，引致慢性肝脏疾病的最常见原因；由母体传染、血液及性行为等传播。C型肝炎在本地较少见，通过使用污染针筒、血液传染等传播。

A型肝炎通过由吃下受污染的海鲜如贝类，或饮用受病毒污染的水而受到感染。E型肝炎与A型肝炎的导因相似。

每餐八分饱最理想

慢性肝炎患者应摄取高蛋白质、高维生素类食物，适量摄入碳水化合物，以免发生脂肪肝。肝病患者应尽量减少额外进食，把每日饮食平均热量维持在1800至2200千卡，每餐八分饱最理想。

塔努加医生说：当饮食中含有过量果糖，肝脏会将它以脂肪的形式储存起来。（受访者提供）

百汇癌症中心肿瘤科医生塔努加·拉惹瑟卡南（Tanujaa Rajasekaran）指出，肝病属于全球流行病，折磨着千百万人，每年超过200万人死于慢性肝炎、肝硬化和肝细胞癌，后者是最常见的原发性肝癌类型。因肝病去世占所有死亡率的4%（全世界每25例死亡中有一例）；约三分之二的肝脏相关死亡发生在男性身上。

塔努加医生说，研究证实人们日常所吃的食物与慢性肝病的发展有所联系。肝脏功能包括代谢控制，蛋白质合成，维生素和铁储存，胆汁生成，以及从体内清除毒素。肝病导因很多，可由感染、肥胖和酗酒引起。肝脏无法正常工作，会引发肝硬化或更严重的并发症。早期诊断和治疗可以帮助治愈损伤，防止肝功能衰竭。

在发达国家，慢性肝病的发病率不断上升，尤其是脂肪肝最为常见，由肝脏中的脂肪堆积过多而引起。塔努加医生说：“健康肝脏只含有少量脂肪。当脂肪达到肝脏重量的5%到10%时，这就成了一个问题。”

在大多数情况下，脂肪肝不会导致任何严重问题或阻碍肝脏正常运作。不过，约30%脂肪肝患者的病情，会随着时间推移而恶化。脂肪肝会引起肝脏炎症（肿胀），损害肝脏组织。肝脏受损处将形成瘢痕组织，这个过程被称为纤维化，而广泛的肝脏瘢痕可导致肝硬化，这是肝脏严重受损的结果。坚硬的瘢痕组织将减慢肝脏功能，进而完全阻断肝功能，最终导致肝功能衰竭或肝癌。

塔努加医生说：“饮食中摄取过多卡路里会导致脂肪在肝脏中堆积。人们可以通过健康的生活方式和正确饮食选择，来降低患脂肪肝、慢性肝病和肝癌的风险。”

理想饮食选择



呵护肝脏，可从每天的饮食选择开始，地中海饮食普遍被推荐为维持健康肝脏的理想饮食选择之一。它强调以植物为基础和摄取健康脂肪的饮食方式。

红肉和加工食品多含有过高胆固醇和饱和脂肪，增加人体脂肪摄取量，以致在肝脏中积聚脂肪。（iStock图片）

若选择地中海饮食，应多摄取：

大量蔬菜、水果、豆类、扁豆和坚果；

多吃全谷类食物，如全麦面包和糙米；

选择特级初榨橄榄油，这是健康脂肪的来源；

适量的鱼，尤其是富含Omega-3脂肪酸的鱼类；

适量的芝士和酸奶。

少吃红肉和加工肉

如果平时饮食中多吃红肉和加工肉，建议减少这类食品，因为一些肉类含有过高的胆固醇和饱和脂肪，将增加人体脂肪摄取量，在肝脏中积聚脂肪。

塔努加医生指出，研究显示红肉和加工肉制品与肥胖和糖尿病的高风险，以及包括肝病在内的胃肠道疾病有密切关。“你不必完全不吃红肉，因为它是营养物质的宝贵来源，尤其是蛋白质、铁、锌和维生素B12。”摄取红肉时，应以瘦肉而不是肥肉为主，限制每周不超过三份，相当于350至500克煮熟的重量，并尽量少吃加工肉类。

人体以不同的方式处理饮食中的葡萄糖和果糖。实际上，人体内的每一个细胞都能将葡萄糖分解为能量，而唯一能处理果糖的是肝细胞。当饮食中含有过量果糖，肝脏会将它以脂肪的形式储存起来。因此，人们应限制含糖饮料、糕点和糖果等添加糖的饮食，避免肝脏积累过多脂肪，造成更大负荷。

每周做150分钟有氧运动

建议每周做150分钟的中等到高强度的有氧运动，如慢跑、快步走、游泳、骑脚踏车、跳舞等等，可减少肝脏的脂肪量。

阻力或力量训练如举重，也可减少肝脏的脂肪量。

目标为：每周至少5天，每次30至60分钟或更长的中高水平有氧运动；每周至少3天中高水平的阻力或力量训练。