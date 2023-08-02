长期蔬果当主食 亲友疑网红“活活饿死”

39岁的俄罗斯生机饮食网红札娜迪亚特（Zhanna D’Art）的亲友，相信她是“活活饿死”的！

留意生机饮食的读者，也许对脸蛋标志，但近来太瘦的札娜并不陌生，她在全球拥有数百万粉丝，常在社媒上提倡生机饮食。她说自己不喜欢吃对身体造成影响的加工食品和“垃圾”食物，更称“我爱新的自己，永远不会再去遵循以前的习惯”，可见她对生机饮食的热爱和执着。

札娜是在东南亚旅游期间身体不适求医，7月21日死亡。札娜的母亲告诉《纽约邮报》，她不排除女儿是由于精疲力竭和生机饮食给身体带来的影响而去世。札娜生前好友则分享，在过去的七年里，札娜只吃又大又甜的菠萝蜜和榴梿。

网红札娜迪亚特也练习瑜伽。（札娜迪亚特IG）

友人透露札娜几个月前在斯里兰卡，已经面容憔悴，双腿肿胀，更有淋巴液从脚中流出。虽然亲友认为生机饮食对札娜的健康有一定的影响，但札娜的许多忠实追随者都拒绝相信是饮食方式的问题，反而认为是札娜吃的水果中尚有化学物质，才是真正死因。

生机饮食有利有弊

生机饮食又称作裸食（raw food），也即“生食”与“有机”的饮食方式。“生食”是指不加热、直接生吃的食物，“有机”是指不使用农药化肥种植的天然有机食材。生机的饮食生活，就是无毒的饮食生活。

据“Healthline”报道，虽然生机饮食对健康有多种益处，包括减肥、改善心脏健康和降低糖尿病风险，但这种养生方法也有弊端，尤其是在计划不周的情况下。其中包括缺乏强健骨骼所需的钙和维生素D，还可能导致B12水平不达标，从而导致贫血、神经系统损伤、不孕，甚至会引发心脏病。最近发表在《营养学杂志》（Journal Of Nutrition）上的一项研究指出，100%的生机饮食者每天摄入的维生素B12不足建议的2.4微克。