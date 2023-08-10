咳嗽是常见疾病；一些人觉得吃黄梨、喝杯蜂蜜水可帮助舒缓咳嗽。这些做法有根据吗？《活得好》请鹰阁医院医疗顾问Geeta Paulmer医生解析。

Geeta Paulmer医生接受《活得好》访问时说，蜂蜜的抗菌特性一般可帮助清除感染，而蜂蜜的粘度则可覆盖和舒缓受到刺激的喉咙。

医生建议大家不妨考虑在睡前喝一勺蜂蜜，以减少夜间咳嗽。

但要提醒的是，一岁以下的孩童不宜食用蜂蜜，因为存在肉毒杆菌中毒（botulism）的风险。

另外，也有人认为吃黄梨对咳嗽有帮助。对此，医生表示，黄梨含有的蛋白酶（Bromelain），可能有助于抑制咳嗽和松弛痰液。医生建议大家最好吃一片黄梨或喝天然黄梨果汁。

医生也透露，某些花茶，如百里香（thyme）、洋甘菊、薄荷和甘草根，也可帮忙舒缓咳嗽。这些茶的温暖可刺激唾液分泌，进一步缓解喉咙干燥和刺激，或帮助减少咳嗽。举例说明：百里香已在传统医学中用于治疗呼吸道疾病；其化合物可放松涉及咳嗽的喉咙肌肉，并减轻炎症。

但医生也提醒，虽然这些自然疗法一般可缓解症状，却无法治愈咳嗽的根本原因。如果咳嗽持续超过一周、变得严重或伴有其他令人担忧的症状，如发烧、体重减轻或呼吸困难，建议就医。