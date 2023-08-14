长期吸二手烟恐得肺癌

肺癌是男性患者的头号杀手；在女性患者当中则排行第三。吸烟是引致肺癌的最大风险因素，但非吸烟者也可能患上肺癌。

Oncocare癌症中心高级肿瘤专科医生邓志成强调早期诊断对提高肺癌患者治疗成功率的重要性。他提醒，察觉自己有长时间咳嗽（带血或不带血），长时间呼吸困难，不明原因的身体酸痛、食欲不振和嗜睡症状都应该咨询医生，接受适当检查。

肺癌高风险群体可在医生的建议下每年接受筛查。然而，邓志成医生不建议那些不属于高危群的人定期接受电脑断层扫描（CT scan），以减少接触不必要的辐射。

破解肺癌四迷思

邓志成医生也提出有关肺癌的四大迷思：

迷思①：只有吸烟者才会患肺癌？

与普遍看法相反，非吸烟者如果长期（超过10年）接触二手烟或有害物质，仍然有可能患上肺癌。

此外，不吸烟的人也有可能携带某些癌症突变。例如，表皮生长因子受体（epidermal growth factor receptor，简称EGFR）在亚洲女性非吸烟者中普遍存在，占女性肺癌病例的50%。

迷思②：肺癌是老年疾病，年轻人不会得肺癌？

尽管多数肺癌患者的年龄超过55岁，但年纪较轻的人仍有患肺癌的风险。维持健康的生活方式，有助于降低患肺癌的风险。

迷思③：电子烟、无烟烟草和水烟对身体无害？

烟草普遍存在于香烟和雪茄中。然而，电子烟、水烟和其他形式的烟草也可能增加患肺癌的风险。吸食任何种类的烟草的人只要戒烟，便能降低患上肺癌的风险。

迷思④：患上肺癌等于被判死刑？

除了传统化疗外，肺癌患者现在能获得更好、更个人化的治疗选项，延长预期寿命与提高生活质量。一些晚期肺癌患者能存活好几年，而另一些患者的病情则获得长期的部分缓解（partial remission），也就是指在治疗后肿瘤或受癌症影响的范围缩小。

这些治疗大多由保健储蓄（MediSave）、终身健保（Medishield Life）等计划，或是私人保险承保。建议患者与肿瘤科医生讨论适合的治疗方法，并了解确切的医疗援助与保险事项。

肺癌筛查活动延至9月30日

扩大免费接受筛查条件

为鼓励本地更多高风险群体接受检查，“您是否面临风险？”肺癌筛查（“Are You at Risk? Lung Cancer Screening”）活动将延长至9月30日。

主办方365防癌教育协会也扩大可免费接受这项肺癌筛查的条件：只要年龄介于50至75岁，并有一级肺癌家族史（父母或子女，不包括兄弟姐妹）的非吸烟者，就符合资格。报名网站：365cps.org.sg/screening-campaign。

免费接受肺癌筛查的其他条件包括：

持有橙色或蓝色社保援助计划（CHAS）卡。

年龄介于50岁到80岁。

吸烟超过或等于20包年（注：包年以每日吸烟包数乘以年数计算。如果在过去20年每天吸一包，或在过去10年每天吸两包，就等于20包年。）

现仍在吸烟或戒烟时间少于15年。

对这项肺癌筛查有任何疑问或想了解更多详情，可电邮至elyn.tan@365cps.org.sg。