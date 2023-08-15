孩子眼睛受伤怎么办？

家中若有孩童，家长必须格外留心，否则一不留意，孩童可能把洗手液等化学物涂在眼睛上，造成眼睛不适等。东岸医院儿科资深顾问医生李凯斌说，眼睛伤势通常是由接触到化学物、异物或异物进入眼睛，或眼睛受到撞击造成的。

万一孩童的眼睛真的“出事”，李医生建议：

■对于可能由洗手液和清洁剂等家用物品引起的化学烧伤，建议家长轻轻但稳固地让孩童睁开受影响的眼睛，用大量水冲洗眼睛15至20分钟。这期间孩童可能会感到不安和疼痛，建议将孩童放在浴缸中或靠在水槽，或更易冲洗眼睛。

■对于可疑的小异物进入眼睛，建议家长尽量阻止孩子揉眼睛，因为这可能进一步划伤和损伤眼角膜。建议尝试用水反复冲洗受影响的眼睛来去除异物，直到异物感觉消失。冲洗眼睛时，重要的是要确保受影响的眼睛低于未受伤的眼睛。例如如果右眼怀疑有异物，建议让孩子以右侧脸侧卧，然后再冲洗右眼。这将有助于避免污染未受影响的眼睛，并防止水进入鼻子或嘴里。

如果异物持续存在，建议让受影响的眼睛盖上柔软的敷料（soft dressing）或眼垫，并寻求紧急医疗救助。

■若眼睛受到撞击，建议将冰袋（或用布包裹的冰块）轻轻放在受影响的眼睛上10至15分钟，然后就医。重要的是要排除外部损伤，例如角膜和内部损伤，例如视网膜。不要将冰块直接放在眼睛上。

要提醒的是，即使采取了上述急救措施，眼部受伤，尤其是幼儿，仍应由医疗专业人员进行检查，以检查是否严重受伤，并有助于防止感染和视力丧失。