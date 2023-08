家中长辈如果经常表示视力下降,可别掉以轻心,因为这不仅会影响年长者的活动能力,也可能是常见眼疾或是其他问题。

裕廊社区医院将在8月26日(星期六)举办“年长者的视力变化”(Vision changes as we age: Is it time for a (new) pair of glasses?)免费线上英语讲座。

届时,受邀主讲的黄廷方综合医院高级眼科视光师陈云霏将分享如何帮助年长者应对视力的变化,包括了解什么时候应更换眼镜,如何挑选适合的眼镜,并提供实用护眼贴士。

“年长者的视力变化”免费线上英语讲座

日期:8月26日(星期六)

时间:上午11时至中午12时

报名网站:for.sg/caregiver