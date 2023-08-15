人的一生，大概有三分之一时间在睡眠中度过，而睡衣就是我们的“闺蜜”。

不少人觉得睡衣没穿出门 ，且是晚上洗完澡后换上穿着睡觉，应该不必太常洗。其实人体随时都会不自觉地排汗，睡衣并没有想象中的干净。太久没洗不仅有味道，还让人“与敌共眠”，而敌人就是螨虫与细菌。

据所知，即使是在洗澡后，皮肤也会不断分泌油脂和汗液，沾到睡衣上。我们每天有一两百万个皮肤细胞因老化、死亡而被衣服磨掉或在洗澡时脱落。睡衣上若沉淀着许多皮屑，螨虫就会狼吞虎咽吃皮屑。螨虫养得胖胖壮壮，受苦的是我们的皮肤。此外，螨虫过敏可能导致人们流鼻涕和打喷嚏。皮肤细胞更新最旺盛的时候是睡眠之时，受到螨虫干扰的皮肤，又怎能好好更新？所以专家建议睡衣每穿两次就清洗，或最多三至四天就要洗一次比较好。摄氏55度的水温让螨虫难以生存。

微生物会移转至衣服

美国纽约西奈山医院（Mount Sinai Hospital）的皮肤科医生暨皮肤学副教授蔡克纳（Joshua Zeichner）告诉《赫芬顿邮报》，人体的汗液、油脂、死亡的皮肤细胞和微生物会移转到衣服上。当脏衣服放着不清洗时，微生物就会滋生。当你穿回脏衣服时，微生物就会回到你身上。

在本地，常常可以看到一些阿嫂穿着睡衣到巴刹，或是小朋友穿着睡衣逛邻里商场或去游乐场，有些人周末在家则喜欢穿着睡衣做家务。这种把睡衣当作外出服或居家服的行为，会使睡衣沾上细菌、灰尘和油烟。睡衣是针对人们睡觉时需要放松和舒适而缝制的，一般采用不刺激皮肤的棉质，样式也宽松，比较容易拖到地面并沾上细菌与灰尘。