重置荷尔蒙可改善皮肤

人生不同阶段都会触发荷尔蒙变化,从而影响皮肤素质。随着年龄的增长,雌激素水平开始减少,皮肤会变得更干燥,易发痒。受访医生说,通过改变饮食和生活方式可帮助控制好荷尔蒙的波动,维持肌肤健康与美丽。

荷尔蒙对女性而言,决定着外表和肌肤是否漂亮紧实,并控制着女性发育、生殖功能、性感度和衰老。

荷尔蒙也称为激素,人体分泌75种以上的荷尔蒙,功用各有不同。除了保持女性美之外,它也决定细胞应燃烧分解多少食物,释放多少能量,决定身体细胞是否要产生乳汁、毛发、分泌物、性功能或其他新陈代谢物。随着人们年龄渐大,荷尔蒙逐年消退,通过平日生活饮食,是否可重置荷尔蒙而改善皮肤?

美国得克萨斯大学奥斯汀戴尔医学院(Dell Medical School - The University of Texas at Austin)皮肤外科主任泰勒·霍尔米格医生(S. Tyler Hollmig)接受电访时指出,人生不同阶段都会触发荷尔蒙变化,从而影响皮肤素质。通过改变饮食和生活方式可帮助个人控制好荷尔蒙的波动,维持肌肤健康与美丽。荷尔蒙也影响着人体的甲状腺、胰岛素、皮质醇(cortisol)、雌激素、孕酮和睾酮的分泌。霍尔米格医生将受邀到本地参加一项有关荷尔蒙与皮肤的专题研讨会。