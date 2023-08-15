乌节路百利宫外做瑜伽也做慈善

星期三和四（8月16日和17日）上午8时至9时，如果你路过乌节路百利宫（Paragon）正门入口处，看到一群人铺着瑜伽垫在做瑜伽，可不必大惊小怪。若有时间，你不妨驻足欣赏一下他们如何从容地做可以让身心放松的瑜伽。事实上，正在做瑜伽的这群人，也正在做善事。

萧怡虹为媒体示范瑜伽。（李亦筠摄）

做完一小时的瑜伽后，主办单位安排媒体参观位于百利宫的知名运动品牌Under Armour专店。（李亦筠摄）

“百利宫瑜伽慈善活动”（Yoga Charity Event At Paragon）由知名运动品牌Under Armour和Fitness First联办，每场开放给30名公众报名，报名费30元，这些收入将捐给新加坡防癌协会（Singapore Cancer Society）。这也是百利宫户外首次有瑜伽活动。

主办单位8月15日上午8时邀请媒体记者亲身体验在热闹的百利宫户外做瑜伽，并由Fitness First经验丰富的瑜伽老师萧怡虹（Yvonne Seow）来指导记者，哪怕你没有做瑜伽的经验，萧怡虹还是很有耐心地指点。有多少人有机会在人来人往的黄金地段做瑜伽？在平时逛街的地方做瑜伽，那种感觉是很特别的。边做瑜伽边沐浴在美丽的建筑和郁郁葱葱的绿树之中，可以感受到乌节路的生机勃勃，体验超难忘。

做完一小时的瑜伽后，主办单位安排媒体参观位于百利宫的Under Armour品牌专店，并到二楼的Paul餐馆享用健康美味的早餐，还提前品尝了餐馆即将在中秋节推出的月饼，当中包括猫山王口味的月饼。

活动的公关公司在接受《联合早报》访问时透露，“百利宫瑜伽慈善活动”获得民众踊跃支持，16日和17日的名额已满。可见不少本地人注重健康的同时，也热心做慈善。