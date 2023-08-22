饥饿素调节食欲影响体重

词条：饥饿素

饥饿素（也称为“饥饿激素”，ghrelin）是一种主要在胃中分泌的激素，它在调节食欲和能量平衡方面发挥重要作用。这种激素由胃壁中的细胞产生，然后通过血液输送到大脑中的食欲调控中枢，向大脑发出饥饿信号以提高食欲。饥饿素在体内的分泌水平，会随着饥饿和饱食状态而变化。

饥饿素也能调节体内胰岛素的分泌。当体内的血糖水平下降时，饥饿素的分泌会增加，向大脑发送信号，导致人们产生饥饿感并促使人们进食。另外，饥饿素还可以影响脂肪的分解和合成，以及体内能量的利用，从而影响体重的调节。

多咀嚼降低饥饿感

有研究显示，更频繁地咀嚼食物会减少释放饥饿素，进而降低饥饿感和食欲。这可减少能量摄入，并有助于控制体重。

目前的相关研究还不清楚咀嚼如何减少饥饿素的分泌，不过咀嚼会将食物分解成更小的碎片，并增加唾液中消化酶的表面积，帮助消化部分的碳水化合物和脂肪成更小的单位。当这些更小的单位在消化系统中增加时，便能抑制饥饿素的分泌。

要注意的是，睡眠不足会影响到体內激素的分泌。这包括导致体内饥饿素上升，以及降低增加饱足感的瘦体素（leptin）分泌，从而可能引发暴食。因此，维持良好睡眠对保持体内饥饿素的平衡十分关键。