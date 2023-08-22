积极面对病情 癌患主动求助不孤立

癌症患者诺丽莎过去五年跟结肠直肠癌搏斗，虽然她一度因为医药费而忧心忡忡，但她没有放弃治疗，她主动求助，通过医疗社工申请到经济援助。由于有家族癌症病史，诺丽莎接受了基因检查，也鼓励孩子年轻时做相关结肠直肠检查，提早做防范。

说话时不疾不徐，脸上带着微笑的诺丽莎（Noresah Binte Mohd Yusof，45岁）看起来精神奕奕，若不说一般人很难想象她过去五年一直在跟癌症搏斗。

诺丽莎透露，由于没有典型结肠直肠癌症状如粪便带血，最初她以为自己面对的是普通胃痛，但服用止痛药后情况一直没好转，便在医生的建议下做进一步检查，结果确诊患上第四期的结肠直肠癌。诺丽莎回忆道：“当时医生告诉我肿瘤堵塞了结肠，必须马上动手术。我感到震惊，因为我还很年轻，但家族中有超过10人患有结肠直肠癌，包括母亲、外公和舅舅等人，因此我很快接受了这事实。”

诺丽莎在接受化疗期间辞去工作。她的两个孩子当时还在念书，家庭的经济重担落在她的丈夫身上。同时，诺丽莎因为欠缺可支付癌症治疗费的个人医疗保险而忧心忡忡，但通过医疗社工，她申请到经济援助，包括新加坡国立大学癌症中心（NCIS，简称“国大癌症中心”）癌症基金提供的辅助。

结肠直肠癌患者诺丽莎（中）感谢罗伯特医生（左）与社工赖诗婷（右）在抗癌路上提供的各种支援。（龙国雄摄）

国大医院高级医疗社工赖诗婷指出， 诺丽莎发现患癌时愿意敞开心扉跟身边的亲友讲述亲身经历，面对经济困难时也主动求助。不过，有些癌症患者却因为担心医疗费高，而拒绝接受治疗。

估算自付费用 尽早求助

国大癌症中心肿瘤血液科副顾问医生罗伯特·约翰·沃尔什（Dr Robert John Walsh）建议癌症患者，事先与医生讨论适合个人的癌症治疗方案，若是面对经济困难，可由医生转介给医疗社工协助。

罗伯特医生建议癌症患者与医生讨论治疗方案，若有经济困难，可由医生转介给医疗社工协助。（龙国雄摄）

罗伯特医生也提到一个由国大癌症中心和起步公司Bot MD推出的化疗费用计算器“ChemoCalc”，可以让前线医疗人员根据患者的癌症治疗方案，以及是否享有各种政府补贴等资料，即时估算患者每月的自付费用。癌症患者能通过医疗人员，了解更多有关这类计算器的使用，以便更好地掌握自费金额，并在需要额外经济支援时尽早寻求帮助。

赖诗婷补充，医疗社工也能帮助癌症患者了解可善用的社区资源与经济援助基金，以及引荐需要更多心理援助的病患加入相关的支援小组。

后来，诺丽莎也在罗伯特医生的建议下，参与两年的免疫疗法（immunotherapy）临床试验。罗伯特医生说：“癌症患者可通过医生认识到相关的癌症治疗临床试验，这些治疗费用大部分会由负责研究的相关机构承担，因此癌症患者不必担心治疗费。不过，并非所有癌症患者都能参与，唯有通过活组织检查确保符合资格，并在癌症患者的同意下才能进行。”

由于有家族癌症病史，诺丽莎接受了基因检查。同时，她也鼓励两个孩子在年轻时，做相关的结肠直肠检查，提早做防范。罗伯特医生说，基因检查的结果能让医生了解癌症患者的病情，是否由潜在遗传基因突变造成，并且协助病患及其家人采取预防或降低相关罹癌风险的措施。

国大医院高级医疗社工赖诗婷（右）指出， 诺丽莎（左）发现患癌时愿意敞开心扉跟身边的亲友讲述亲身经历，面对经济困难时也主动求助。（龙国雄摄）

诺丽莎鼓励癌症患者以积极态度面对病情与主动求助，避免孤立自己。她也呼吁公众尽己之力踊跃参与正在举行的“Cyclists vs Cancer 2023”募捐活动。她说：“所筹集的基金不仅可以直接帮助癌症患者，也能减轻身边家人与看护者的经济负担。”

已故癌妻看护者

再度挑战骑行500公里募款

“Cyclists vs Cancer 2023”募捐活动是由陈英杰（53岁，药剂业顾问）发起。他在7月15日和22日，与另外10名脚踏车骑行伙伴环岛骑行500公里。这是他继2020年首次发起骑行募捐活动后，再度为新加坡国立大学癌症中心的癌症基金筹款，以帮助更多癌症患者接受治疗。

陈英杰（后排右二）发起募捐活动，与脚踏车骑行伙伴环岛骑行500公里，呼吁公众踊跃捐款，帮助更多癌症患者接受治疗。（受访者提供）

陈英杰感叹癌症在任何时候都可能发生。他的已故妻子在2016年被诊断出胃癌。由于事先有购买医疗保险，能帮助他们支付治疗开销。无奈妻子的癌细胞在2018年复发，但她当时因为符合资格，参与新加坡国立大学癌症中心的免疫疗法临床试验，因此也缓和了一部分医疗费负担。对于不符合参与临床研究资格，又没有足够医疗保险帮助支付治疗费的癌症病人来说，任何经济补贴都有助减轻他们的经济负担。因此，他希望能尽一点绵力为低收入的癌症病患及其家人筹款。

陈英杰以过来人身份，提醒癌症病人的看护者要懂得照顾自己。无论是体力或是心灵层面都不应该忽略。他也说：“癌症治疗是病患与家人的长期抗战。对于经济拮据的家庭来说，要应付这笔治疗费更是需要众人持续的援助。”有意为此项目捐献的公众，可上网bit.ly/cyclists_vs_cancer_2023，活动截至8月30日。