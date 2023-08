5种运动训练助改善哮喘者肺功能

近期一项研究发现,瑜伽结合有氧运动与呼吸控制训练,有助改善成年哮喘者的肺部呼吸功能。

哮喘是一种慢性肺部疾病,影响着全球约3亿人,并会引起咳嗽、喘息、呼吸急促和胸闷等症状。过去,运动常被视为可能引发或加重急性哮喘发作的因素之一。然而,近期发表在《医学年鉴》(Annals Of Medicine)期刊的研究却显示,运动训练实际上能增强成年患者的呼吸功能。

中国河南师范大学的研究员比较了多达28项研究结果,其中涉及2155名患者的呼吸训练、有氧运动、放松训练、瑜伽,以及呼吸与有氧训练相结合对肺功能的影响。研究人员发现,这五种训练方法及运动可提高一个人“一秒用力呼气容积”(forced expiratory volume in one second, FEV1)和尖峰呼氣流速(peak expiratory flow rate, PEFR)。此外,上述的训练方法及运动,除了放松训练,还提高了用力肺活量(forced vital capacity,FVC)水平。

研究员指出,这些发现凸显出将适当运动或训练纳入哮喘管理计划的重要性。不过,这项研究调查的多数患者年龄都在60岁以下,而运动干预可能会对老年人产生不同反应。因此在设计运动康复计划时,必须考虑个人因素,如家族史、身心健康状况和环境影响,以及调整运动强度、频率和持续时间。