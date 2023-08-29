包青天教会家庭医生的事

包拯不可能亲自审理所有案件或单凭一己之力厘清事实，他的专家团队为他提供多方面的支持和帮助。在社区医院里，我们同样需要跨学科的团队，与患者和照护者一起根据个别情况和偏好，制定最理想的护理计划。

我是一名家庭医生，但工作不单单是照顾患者。在公在私，教育都是我的重要职务*。

身为顾问医生，我每天找机会与同事分享多方面的知识，包括门诊、医学、自我照顾以及正念。我也在盛港社区医院以及盛港综合诊疗所指导受训医生。下班后，我的“工作”是耐心教导并照顾两个可爱的女儿，她们今年分别为3岁和5岁。

最近成为我良师的，是以清廉公正闻名于世，明察秋毫的包拯。我利用闲暇时间看了连续剧《包青天》，获益匪浅，其中最让我动容的是他的耐心、同理心，而且不带偏见，精辟地分析问题并反思。

创造安全的学习环境

包拯担任地方官时在衙门设了鸣冤鼓，任谁有冤屈都可击鼓求助。升官后，他对于碰到困难的下属同样来者不拒。他严以律己，对下属的要求也高，但他会解释要求背后的理由，并耐心地指导他们。

包青天对事不对人，他绝对不会批评下属的品格或指出他们审理案件的缺点。为了帮助下属，他甚至留在他们的县城里收集证据，再于幕后提供宝贵建议，让他们继续保有案件的掌控权。

喻文俊医生：社区医院需要跨学科的团队，与患者和照护者一起根据个别情况和偏好，制定最理想的护理计划。（受访者提供）

作为教育者和观明社区医院的医疗组长，我必须确保大家能轻易联系上我（通过电话，而不是鸣冤鼓！），我才能及时回复他们的问题。我认为没有什么问题是愚蠢的，尽快为学员和同事解惑对他们有益，也能帮助病患。

学员完成医生培训后，我们依然保持联系，他们无论是碰上复杂的案例或是生活难题，随时都能找我。这不仅对病患有益；当我们被迫重新审视自己的假设，我们也能一起学习并进步。

除非遇上紧急事件，否则同事因为不确定该怎么做而向我求助时，我首先了解他们如何看待整个情况，再请他们提出评估和建议。答复理想的话，我给予肯定；有改进的空间，我通过提问鼓励他们进一步思考。很多时候，同事重新审视事件后提出非常好的解决方案，而且可能比我想的对策还要理想。

对于两个女儿，我采取同样的原则。有些人可能认为她们还小，教育指示必须明确，但我发现年幼的她们已能在家长的指导下检讨并反思自己的行为。例如妹妹知道抢姐姐的玩具是错的，而且会有负面后果，比如引起争吵，随后会受罚。事后我要求她反省时，她说下一次会更有礼貌地问姐姐，如果姐姐还是拒绝分享玩具，她会要求父母介入。

相信同事的专业

包拯不可能亲自审理所有案件或单凭一己之力厘清事实，他的专家团队为他提供多方面的支持和帮助。王朝、马汉、张龙和赵虎是四大侍卫，连同展昭一起保障他的人身安全；案件涉及医学而且有解不开的谜团时，他咨询师爷公孙策。身为领导人，包拯根据情况委派工作，但出问题时他一定承担后果，得罪皇上甚至被革除职位，被贬为庶民亦然。

在社区医院里，我们同样需要跨学科的团队，与患者和照护者一起根据个别情况和偏好，制定最理想的护理计划。团队合作远远比单独行动更有效：物理治疗师负责复健，社工为患者转介适合的社会服务，护士协助患者培养日常活动能力。我也向初级医生强调：他们必须承担患者的护理责任，并与照护者合作，让患者得到最好的照顾。

无人能独自解答所有问题

包拯是卓越的教育家。他鼓励下属持续反思言行，审视自己的知识，也强调他们必须有严谨的思考。他常坦然告知自己面对的困惑，大家一起分析和讨论后得出较理想的解决方法。

世界变得越来越复杂，我们必须虚心求教，也要了解：没有一个人可以独自解答所有问题。身为教育工作者，我认为我的职责在于激发年轻医生以及其他同事，让大家更好地合作和协商，而且必须在情理间取得平衡，既可采取批判性思考，亦富有同理心和同情心。

（*喻文俊医生在2022年9月获颁学术医学教育研究所（Academic Medicine Education Institute）的金苹果奖（杰出年轻教师）；2023年4月获颁伦敦皇家内科医师学会院士。）